名古屋市中区のマンションで古物商男性を殺害し金品を奪ったなどとして、強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた無職内田明日香被告（３２）の裁判員裁判で、内田被告と共謀して死体遺棄をしたとされる元ホストクラブ従業員の男性（２５）の証人尋問が４日、名古屋地裁であった。

男性は自身の裁判で死体遺棄罪について無罪が確定しており、読売新聞の取材に「無罪となったのに、また犯人視されるのは納得がいかない」と話した。

内田被告の起訴状では、内田被告は古物商男性を殺害後、男性とともに遺体を隠したなどとされており、弁護側も「死体遺棄罪については争わない」としている。

一方、刑事裁判では、同じ事件を二重に裁くことを禁じる「一事不再理」の原則があり、内田被告の裁判で共謀が認定されても、男性が有罪となることはない。それでも、男性は「名誉を守るためには、法廷で主張するしかない」と出廷の理由を明かした。

この日、男性は裁判長や検察側から「死体遺棄に関与したとされていますが」と問われると「知らないです」と改めて訴えた。

男性を死体遺棄の共謀相手とした理由について、検察幹部は「証拠関係は事件ごとに違い、当然の対応だと考えている」と話した。