高級セダンが「無理やり割り込み」「急ブレーキ停止」でタクシーを妨害

静岡県警は公式YouTubeチャンネル「静岡県警察公式チャンネル」で、「妨害運転は絶対禁止！」と題した動画を公開しています。



この動画は2024年11月にアップロード後、同警の公式チャンネルのうちトップの再生回数を記録しています。一体どのような動画なのでしょうか。

動画は、オフィスビルが立ち並ぶ市街地を走るタクシーの前面ドライブレコーダー映像です。片側1車線の道路で、時速30km制限の道路標示があります。

【動画】「えっ…」 これが「高級外車の危険走行」の瞬間です！

このタクシーは特に異変なく走行していましたが、トラックとすれ違った直後、異変が起こります。

突如、画面右から黒い外国製の大型高級セダンが現れたのです。

セダンはそのままタクシーを追い越そうとしますが、先程トラックとすれ違った点や、標識や道路標示の向きから、一方通行ではないことがわかります。

つまり逆走ということになり、タイミングによっては正面衝突の可能性もある、非常に無理な追い越しといえます。

危険な追い越しに驚いたタクシーはとっさに左にハンドルを切り、高級セダンを避けようとします。

すると高級セダンはタクシーの前に無理やり割り込み、ギュンと急ブレーキを踏みました。進路妨害したいのでしょうか。

再びタクシーは高級セダンの不穏な動きを避けようと、今度は右にハンドルを切りますが、高級セダンはまたそれに対して右にハンドルを切って動き、道路の真ん中に停車。やはりタクシーの進路を塞ぎます。

斜めになって停車した高級セダンからは、ドアを開け放ったままものすごい勢いでドライバーが降りてきて、タクシーに近づきます。

映像はここで終了していますが、何やら文句を言いにきたのでしょうか。その後の動きは不明です。

この一連の高級セダンの行為は、まさに絵に書いたような“あおり運転”（妨害運転）です。非常に危険で悪質な行為であり、その警鐘をするために動画がアップロードされました。

妨害運転とは、前車との車間を極端に縮めたり、ハイビームのまま走行したり、クラクションを鳴らし続けるなど、露骨な“あおり運転”だけではありません。

映像の高級セダンのように、前に割り込んで急ブレーキを踏ませたり、車線変更や進路変更が禁止されている場所で割り込んだり、故意にノロノロ走行して、交通の流れを阻害するといったものも含まれます。

他の車両などの通行を妨害する目的で、他の車両など道路の交通に危険を生じさせると、違反点数25点で免許取り消し（欠格期間2年）、さらに3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

もし著しい危険を生じさせた場合は、違反点数35点で免許取り消し（欠格期間3年）、さらに5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

交通を妨害するほか、周囲を巻き込んだ大事故に至る可能性があるので、絶対にやってはいけません。

その反対に、もし妨害運転による迷惑行為を受けたら、まずは冷静になり、停車するなど退避してドアをロックして窓を閉め、110番通報することが大切です。

ここで「売られた喧嘩を買う」ようにクラクションを無らしたり、怒鳴ったりすると、相手の感情を逆なでし、暴行やクルマの破壊行為など、さらなる被害を受ける可能性があります。相手をヒートアップさせないよう、冷静になることが大切です。

※ ※ ※

妨害運転はあってはならないことですが、もしかすると自身の運転の仕方が、知らず知らずのうちに他のドライバーに迷惑をかけ、妨害運転を誘発している可能性もあります。

今回の動画でも、妨害運転の一連の様子のみが記録されており、妨害運転される前のタクシーの運転の様子は不明です。直前に行ったタクシーのちょっとした行動が、高級セダンの怒りを買った可能性もあります。

例えば、不必要にブレーキを踏んだり、ふらついて走行したり、ウインカーなどの合図を出さないことなどがあります。高速道路では、追い越しをしないにも関わらず、追い越し車線を走行し続けたり、速いクルマに追いつかれても進路を譲らないことなどがトラブルの要因です。

このほかにも、割り込みや不必要なハイビーム状態の運転、車間距離の不保持なども、妨害運転を助長することにつながります。

周囲のドライバーに迷惑になっていないかと見直すとともに、譲り合いの精神を持って運転することが大切です。