「ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY！『ストロベリーブラックココア』（期間限定）」（税込 373円）

　「ハーゲンダッツ」は、3月10日（火）から期間限定で、“ザク硬”食感が楽しめる「ROCKY CRUNCHY！」シリーズより「ストロベリーブラックココア」と「ソルティハニーバター」を、全国で発売する。

【写真】甘じょっぱい味わい！　「ソルティハニーバター」もおいしそう

■ザクザクのその先へ

　「ROCKY CRUNCHY！」は、ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームのコントラストが楽しめるミニカップ。

　「ストロベリーブラックココア」は、果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピング。ストロベリーの甘酸っぱさやココアクッキーのほのかなビター感をアクセントに加えた一品だ。

　一方の「ソルティハニーバター」は、バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、塩味をきかせたハードバタービスケットを合わせた、甘じょっぱい味わいがクセになる仕上がりとなっている。