ハーゲンダッツ“ザク硬”ミニカップに新作！ 「ストロベリーブラックココア」など2種登場へ
「ハーゲンダッツ」は、3月10日（火）から期間限定で、“ザク硬”食感が楽しめる「ROCKY CRUNCHY！」シリーズより「ストロベリーブラックココア」と「ソルティハニーバター」を、全国で発売する。
【写真】甘じょっぱい味わい！ 「ソルティハニーバター」もおいしそう
■ザクザクのその先へ
「ROCKY CRUNCHY！」は、ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームのコントラストが楽しめるミニカップ。
「ストロベリーブラックココア」は、果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピング。ストロベリーの甘酸っぱさやココアクッキーのほのかなビター感をアクセントに加えた一品だ。
一方の「ソルティハニーバター」は、バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、塩味をきかせたハードバタービスケットを合わせた、甘じょっぱい味わいがクセになる仕上がりとなっている。
