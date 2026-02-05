ENHYPEN、没入型ミュージアム開幕！ まるでテーマパークな“感覚支配”体験が楽しめる
7人組グローバルグループENHYPENの軌跡を辿る没入型楽曲体感ミュージアム「House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜」が、2月5日（木）から3月16日（月）までの期間限定で、東京・新宿にある新宿住友ホールで開催される。
【写真】ENHYPEN、没入型ミュージアム 今回公開されたクオリティー高すぎな内部の様子
■重厚な楽曲世界へ来場者を誘う
2020年のデビュー以来、独自の「ヴァンパイア」コンセプトで愛され、重厚なストーリーと楽曲世界を展開し、世界中のファンを魅了し続けてきたENHYPEN。
今回開催される「House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜」は、アーティストのコンセプトとこれまでの楽曲群を重ね合わせ、最新の空間演出技術によって再構築した体験型展示で、展示の枠を超え、テーマパークのアトラクションを彷彿（ほうふつ）とさせるような体験を通じて、ENHYPENがつむぐ重厚な楽曲世界へ来場者を誘う。
開幕を迎え、これまでベールに包まれていた「ヴァンパイアの館」内部の様子を捉えたオフィシャルカットが公開。
タイトルの「Dive into ENHYPEN Chronicle」が示す通り、本ミュージアムはENHYPENが5年間紡いできた重厚な楽曲世界に、まるで自ら飛び込んだかのような没入体験を提供。
最大の見どころは、全編「完全撮り下ろし」×「新作衣装」による圧倒的なビジュアル表現で、5年間のクロニクル（年代記）を、本展のためだけに企画・演出されたストーリーと多層的な演出によってアップデートしている。ミュージックビデオでも見ることのできない、ヴァンパイアの世界を表現するメンバーの演技にも注目だ。
本展は、来場者が「同じ血族（コウモリ）」となり、デビュー作の『BORDER : DAY ONE』から『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』まで、ENHYPENの音楽とストーリーをテーマにした部屋を巡るという内容。
とある館への招待状から始まるこの旅では、一歩足を踏み入れれば現実は消え去り、まるで五感が支配されているかのような感覚を味わうことができる。
入場時のコウモリへの“変身”を演出する仕掛けや、フラッシュ撮影で画面が劇的に変化するフォトスポットなど、ストーリーへの没入感を高める仕掛けを随所に配置。物語の終盤には、来場者自らの選択によって辿り着くエピローグが変化する「インタラクティブエンディング」が待ち受けている。
さらに、ハイライトとなる「第五章：告白の中庭」では、3D対応LEDディスプレイ・システム「Immersive LED System」を採用。幅10．2m×高さ4．8mの巨大スクリーンに、アーティストがその場に実在するかのような驚異の実像感を現出させる。
ヒビノ社が運用に関する技術ライセンスを持つ、米Liminal Space社の三次元LED技術「Ghost Tile」を搭載した「Immersive LED System」により、画面の前にある現実の空間装飾と立体映像がシームレスに融合。専用の3Dグラスを着用することで、空間の奥行きと映像が一体化した新次元の没入体験を提供する。
さらに、ソニーのハイエンドシネマカメラ「VENICE 2」とカメラヘッド延長システム「VENICEエクステンションシステムMini」を2セット用いて、ステレオ撮影を実施。小型カメラヘッドを用いることで人間の平均的な瞳孔間距離（約64mm）にカメラを設置することが可能になり、自然で臨場感のある3D効果を発揮する8K高画質映像の撮影を実現した。
加えて「まるで感覚が支配されているかのような体験」を生み出すため、ヒビノ社の研究開発拠点「Hibino Immersive Entertainment Lab」にて3社共同で映像・音響・照明技術の効果実験や最適な組み合わせに関する綿密な検証を実施している。
HYBE JAPAN音楽・映像事業本部代表のイ・スヒョン氏は「本ミュージアムの核にあるのは、圧倒的な「感覚支配」の体験です。緻密な空間装飾、計算し尽くされた照明と音響、そして最新の3D映像技術を融合させ、ENHYPENの持つダークで壮大なストーリーを全く新しい体験へと昇華させました。 来場者の皆様には、まるで楽曲の世界に自ら入り込んだかのような圧倒的な没入感を体験していただけると確信しています」と自信をのぞかせている。
以下、コメント全文。
■イ・スヒョン氏（HYBE JAPAN音楽・映像事業本部代表）
本ミュージアムの核にあるのは、圧倒的な「感覚支配」の体験です。緻密な空間装飾、計算し尽くされた照明と音響、そして最新の3D映像技術を融合させ、ENHYPENの持つダークで壮大なストーリーを全く新しい体験へと昇華させました。 来場者の皆様には、まるで楽曲の世界に自ら入り込んだかのような圧倒的な没入感を体験していただけると確信しています。ファンの方々には愛する楽曲が現実となる喜びを、新しいエンターテインメント体験を求める方々には最新技術で演出されたドラマチックな物語を五感で巡る楽しさを提供します。 既存の手法にとらわれず、アーティストIPと最先端技術を掛け合わせることで、これまでにない体験価値を創造すること。HYBE JAPANは『Japan to Global』のスローガンのもと、この日本発の新しいエンタメモデルを、今後国外へも積極的に展開していくことを目指しています。本プロジェクトを世界に向けた戦略の重要な第一歩とし、HYBE JAPANが提示する次世代エンターテインメントを世界へ発信してまいります。
■古谷憲史氏（IMAGICA EEX：CDO兼クリエイティブディレクター）
本プロジェクトにおいて、弊社は空間演出と体験設計のパートナーとして、HYBE JAPAN社が描く『楽曲世界を五感で体感する』という独占的なビジョンと各展示空間の構成企画の具現化に注力しました。演出においては、ヴァンパイアの館というコンセプトを圧倒的なリアリティで空間へ定着させるべく、ヒビノ社の最新3D LED技術と連携。映像、照明、音響の連動性を極限まで高めることで、アーティストがその場にいるかのような臨場感を創出しました。これまでの物語を3次元の『空間体験』へと拡張させた、重層的な没入型エンターテインメントをぜひ全身で体感してください。
■東田高典氏（ヒビノ：ヒビノビジュアル Div. 事業戦略担当部長）
本プロジェクトにおいて、弊社は映像・音響・照明の技術を担当いたしました。弊社の最新3D LEDシステム「Immersive LED System」を採用いただき、これまでにない「没入感」を創出いたしました。その他にも、超高精細LEDディスプレイのほか、様々なディスプレイやプロジェクションマッピングなどの映像演出、200台以上の照明機器を使った照明演出、39本のスピーカーを配置した音響設計など映像・音響・照明の最新技術を駆使し、ミュージアム全体の多彩な空間体験を実現しています。是非ご体感ください。
