¡Ö²¼¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÉÝ¤¤¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄà»×¤ï¤Ì±Ç¤ê¹þ¤ßá¤ËSNSÃíÌÜ¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÉô²°¤ÎÇò¤¤¤Î¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×¡Ö²È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×
¥Ç¥³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤òÉô²°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¸ø³«¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAirPods¤ò¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿¡£¥±¡¼¥¹²¿¤·¤è¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤óÇã¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥Ù¥¿¥Ù¥¿Å½¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¤¿¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤§¤§¤§¤§¤«¤ï¤¤¡«¤£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤¥¡¼¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼¼Æâ¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö²È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÉô²°¤ÎÇò¤¤¤Î¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×¡Ö´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬¤¢¤ë¤¦¤¦¤¦¤¦¤¦¤¤ã¤ó¤ï¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼ê¤Î²¼¤Ë¤Ê¤¼¤«´é¤¬¤¦¤Ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î1Ëç¤Ë¤â¡Ö´é¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸«¤¿¤éÉÝ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö²¼¤Ë¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼ ¤ª¤ë¤ä¤ó¾Ð¡ª¡ª¡×¡Ö²¼¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë´é¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£