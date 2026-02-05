岩井千怜がガールズグループHANAを完コピ、キレキレのソロダンスを披露！「キレが半端ない」「素晴らしいリズム感」と絶賛の嵐
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。毎回、注目を集める「踊ってみたシリーズ」の第5弾を投稿した。
【動画】「何処で練習してるの？」 ファンも驚く岩井千怜のキレキレダンス
これまでは姉・明愛と息のあったダンスを見せてきたが、今回は千怜が1人で挑戦。日本の7人組ガールズグループHANAの「NON STOP」を完コピ、キレキレのダンスを披露した。この投稿を見たファンは「ダンスのキレが半端ない」「素晴らしいリズム感」「何処で練習してるの？」と大絶賛。海外のファンからも「Omg wayyy too cool!」（すごい、カッコよすぎる）などの声が寄せられていた。また米国女子ツアーでキャディを務めるマーク・ウォリントン氏も「are you professional dancer?!?!」（あなたはプロのダンサーなのかい？）と驚きの声を上げていた。第5弾では明愛は踊らないのかと思わせたが、その疑問は最後の言葉「#岩井明愛のプロ級カメラワーク」で解消。巧みな撮影で千怜のダンスの魅力をさらに際立たせていた。今季の米ツアー開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」では明愛が15位タイ、千怜は27位タイでフィニッシュ。次戦は19日に開幕する「ホンダLPGAタイランド」にエントリーしている。
