新たなウレタンカバーを採用！タイトリスト『AVX』の第4世代、3月6日デビュー
アクシネットジャパンインクから、新作ボールのアナウンス。「タイトリストは、NEW『AVX』ゴルフボールのホワイト、イエロー、エイム360°を3月6日に発売します」と、同社広報。これまでの「プロV1よりソフトかつ、低弾道・低スピン」というポジショニングはそのままに、よりアプローチスピン性能を磨き込んだという。
【画像】『プロV1』と『AVX』の性能差を図解
「すべてのショットでボール初速、コントロール性能、ソフトな打感を進化させるために再設計した結果、ロングゲームで低く突き抜けるような飛びはそのままに、ミドルアイアンで高い弾道をもたらすことが可能となりました。また、新しいウレタンカバーにより、しっかりとグリーンで止まってくれる優れたスピンコントロール性能を実現します」（同）
米国アクシネット社は、より詳細な開発の舞台裏を明かしている。R&D担当シニアバイスプレジデントのマイク・マドソン氏は、「AVXのメリットは3ピースであること。コア、ケーシング層、カバーの3層により、パフォーマンスに影響を与える選択肢が広がります」と語る。 開発の要となったのは、ロングゲームとショートゲームのスピン量の差を広げる「スピンスロープ」の最適化だ。「ショートゲームのスピン量を増やすため、従来より厚みのある新設計のウレタンカバーを採用しました。一方で、柔らかいコアの上に硬いハイフレックスケーシング層を配置することで、ドライバーなどの高速インパクト時のスピン性能を低下させています」。 また、空力面では「346カテナリーディンプル」の採用で「ティショットでは低く突き抜ける弾道を実現し、ミドルアイアンショットではピークの高さを向上させた」という。オープン価格だが、同社のオンラインストアでは1ダース6,930円で製品登録されている。
