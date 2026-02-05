スノーボード・女子ビッグエア日本代表が現地で練習を公開。村瀬心椛選手と岩渕麗楽選手がミラノ・コルティナ五輪に向けて意気込みを語りました。

この日は雪が降る中、ビッグエア3回目の公開練習を行った選手たち。難しい環境下で村瀬選手は3回転半のジャンプで安定した着地を見せ、岩渕選手も大技にトライして感覚を確かめます。両選手は練習予定時間を過ぎても移動車に乗り込み、もう一本ランを追加。技の確認を入念に行う姿を見せました。

村瀬選手は当時17歳で出場した2022年北京五輪で、冬季五輪日本女子最年少となる銅メダルを獲得。2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪では、2大会連続のメダル獲得が期待されています。

この日の練習について振り返ると「自分のコンディションやキッカーの形が良くなってきたので、自分の持っている技も出しやすくなって、いい練習ができている。そこが良くなっていることかなと思います」と手応えを語りました。

先月のXゲームズでは前人未踏の4.5回転(BSトリプルコーク1620)を成功させるなど状態の良さを見せており、迫る本番に向け「自分の技をしっかり出し切って、金メダルをとって日本に帰りたいです」と前を見据えました。

また3大会連続出場となる岩渕選手は、練習を終えて「まだ思うようには合わせられていなくて、雪の影響など、コンディションの難しさを感じつつの練習だった。感覚は悪くないので、あと1日の練習で予選に向けた合わせができればいいなと思います」とコメント。平昌大会、北京大会と過去2大会で4位に終わり、悲願のメダル獲得に向け「今回で3度目の五輪になるんですけど、過去2大会どちらもあと一歩及ばない結果に、悔しい思いがこの4年間残っていた。やっとこの舞台に戻って来ることができて、今までの気持ちを全部乗せて、最高の滑りでやりきりたいなと思います」と闘志を燃やしました。