マール・ア・ラーゴ・クラブで行われた記者会見で、ルビオ国務長官がトランプ氏の記者会見に耳を傾ける様子＝1月3日、フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は4日、ベネズエラで先月実施したマドゥロ大統領の拘束作戦を巡り、「ディスコンボビュレーター」と呼ばれる謎の兵器が中心的な役割を果たしたと改めて主張した。この兵器について米高官は先日のCNNの取材に、トランプ氏は軍が使用する複数のツールを一緒くたにしている可能性が高いと説明していた。

トランプ氏は大統領執務室でNBCニュースのインタビューに応じ、「ディスコンボビュレーターについては話すことを許されていない」とコメント。「ただ言えるのは、彼らの装備は何一つ機能しなかった。それがこの兵器の役割だ」と語った。

トランプ氏は先週、ニューヨーク・ポスト紙のインタビューで初めて「ディスコンボビュレーター」に言及した。この際、CNNは米高官の話として、トランプ氏は複数の能力を一緒くたにして実在しない単一の兵器と認識している可能性があると報じていた。

マドゥロ氏の拘束作戦中、米軍は早期警戒システムなどベネズエラ側の防空網を無力化するため、サイバーツールを使用した。既存の音響システムで地上の要員を混乱させようと試みる場面もあった。

NBCとの4日のやり取りで、トランプ氏は自らこの謎の兵器の命名に関わったことを明らかにした。

「私が付けた名前だ。この名称をとても誇りに思う」「すべてがディスコンボビュレートされた」としている。