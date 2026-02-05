平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが所属するグループ「Number_i」が世界最大手のタレントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と契約したことが2月5日に発表されました。

今後は全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていくとのことです。なお、マネジメント業務については引き続きTOBEが担当します。



Number_iは2024年に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」に出演し、その後楽曲「GOAT」が米国iTunes総合チャートで10位、Hip-Hopチャートで3位にランクインするなど、大きな注目を集めました。



初のフルアルバム『No. I』はBillboard Japan総合アルバム・チャート"Hot Albums"で初週1位を獲得。また、Spotifyの「Top Albums Debut Global」チャートでは4位にランクインするなど、国内外で高い評価を得ています。





2025年には米国で開催される音楽フェス「Head In The Clouds」に出演するなど、日本国外での活動も着実に拡大。昨年1月27日には岸優太さんプロデュースの楽曲「GOD_i」をリリースし、Billboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"で総合首位を獲得。米国のiTunes Music Videosでも3位、Hip-Hopチャートでは1位にランクインする快挙を達成しています。



今回のWMEとの契約により、同社のグローバルネットワークとノウハウを活かし、国内外においてさらなる活動の場を広げていくことが期待されています。







Number_iは今回の契約について「WMEの皆さんとご一緒できることになり、嬉しく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします」とコメントしています。



WMEは米国を拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーの一つで、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般においてエージェント業務を手がけています。音楽分野ではブルーノ・マーズやビリー・アイリッシュ、アリシア・キーズなど世界的な影響力を持つアーティストのエージェント業務を行ってきた実績を持ち、ロサンゼルスやニューヨークをはじめ、ロンドン、パリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開しています。







【担当：芸能情報ステーション】