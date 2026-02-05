EDWINの名作が限定復刻 FNCY（ZEN-LA-ROCK、G. RINA、鎮座DOPENESS）とのコラボレーション企画も
日本発のジーンズブランド・EDWINの人気シリーズ「インターナショナルベーシック」の45周年を記念し、数々の名品の中から3種が限定復刻する。
1961年にスタートしたEDWINは1981年、世界を見据えてヨーロッパへ挑んだ。求められたのは、美しく身体に沿うタイトなジーンズで、ドイツで行われたジーンズ世界見本市で披露した「ロンドンスリム」は、鮮烈なシルエットで世界のジーンズ関係者を驚かせた。その後、「インターナショナルベーシック」というシリーズ名となり、次々とシルエットを世に放ち、EDWINのジーンズは世界的なベストセラーになった。
このたび、「ロンドンスリム」「クラシックストレート」「ニュートンスリム」の3種が限定復刻する。
さらに、記念企画としてZEN-LA-ROCK、G. RINA、鎮座DOPENESSの3人からなる日本のヒップホップグループ・FNCYとのコラボレーションも実施。キービジュアルだけでなく、スペシャルなコラボレーションミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオにはFNCYの新曲「グッド・トゥ・ミー」が起用されており、約5年ぶりにスタジオ石が監督を担当。80年代のムードを引用したビジュアル表現を取り入れながら、“今の自分らしさ”を更新する映像作品に仕上がっている。名作ジーンズと、FNCYが持つメロウな空気をまとったサウンドが重なり合う作品となっている。
「グッド・トゥ・ミー」は、上がったり下がったりする毎日を、全部“宝物”に変えていこうと歌うポジティブアンセム。キャンペーンの公式サイトでは、「EDWINとの2度目のタッグで生まれたこの曲は、ジーパンみたいに、 穿くほど味が出る一曲だ」と紹介されている。
さらに、「インターナショナルベーシック」限定復刻版の購入者に「GOOD 2 ME」の8cmシングルCDをプレゼントするキャンペーンも実施される。
