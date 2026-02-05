お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）にゲスト出演。自身の代打を務めた後輩芸人を絶賛した。

若林は喉の不調が長引き、パーソナリティーを務める同局「オードリーのオールナイトニッポン」を2週にわたり欠席。その間のテレビ収録も休んでいたという。

佐久間氏によると、自身がプロデューサーを務め若林が出演するテレビ東京系「あちこちオードリー」では、フリートーク回の進行を若林に代わりパンサー向井慧が務めたといい、その人選について「若林さんには相談しなかったけど、パンサー向井君かなって来てもらって。向井君に初めて若林さんの場所をやってもらった」と語った。

若林は「僕、郊外に引っ越したから（仕事場に）来るまでに1時間ぐらいかかるんです」と説明すると、その道中で向井がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」を愛聴していると告白。向井について「毎日聞いてるけど、ゲストの引き出しがすごいですよね」としつつ、「でもこういうの誰も褒めねえんだよなと思って」と大笑いした。

佐久間氏が「ゲストが面白かったって言われるからね」と同調すると、自身の代役として指名されていたことには「適任だし、出来るだろうし」と納得の様子だった。