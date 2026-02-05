LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot、ライブ配信実施決定！
2月7日（土）より新宿・THEATER MILANO-Zaにて上演される【LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot】が、「ローチケ LIVE STREAMING」でのライブ配信の実施が決定した。
特典映像がたっぷり付属された【＜特典映像付き＞5公演フルセット】のお得なセット販売に加え、今作も【初日限定】で没入“ろっく”チケットを690円(税込)で販売。没入“ろっく”チケットは、2月8日(日)23:59まで視聴可能。この機会を是非お見逃しなく！
ライブ配信詳細は販売ページから
https://l-tike.zaiko.io/e/bocchi-rocks-stage2026
●公演情報
LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot
2026年2月7日(土)〜2026年2月23日(月・祝)
会場：THEATER MILANO-Za
【原作】
はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく！」（芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載中）／
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」
【構成・演出】山崎 彬
【キャスト】
後藤ひとり：守乃まも
伊地知虹夏：大竹美希
山田リョウ：小山内花凜
喜多郁代：大森未来衣
伊地知星歌：山崎里彩
ＰＡさん：堀 春菜
廣井きくり：月川 玲
岩下志麻：未結奈
ギタ男：ピーターピータ―
ファン１号：森本さくら
ファン２号：中橋沙里乃
後藤直樹/吉田銀次郎：野田裕貴（梅棒）
後藤美智代/清水イライザ：斉藤瑞季
後藤ふたり：津久井有咲/天野叶愛（Wキャスト）
チケット情報
舞台：S席12,500円（税込）
A席10,300円（税込）
ライブイベント：1階スタンディング10,000円（税込）
2階/3階 着席指定席10,000円（税込）
※全席指定
※未就学児入場不可
©はまじあき／芳文社・アニプレックス
©LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」製作委員会
関連リンク
LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」公式サイト
https://bocchi.rocks/stage