【日曜】九州は「雪」の予報

５日（木）午前１１時発表の天気予報で、８日（日）は、福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島に「雪」の予報が発表されました。

、、各県５か所ずつの

を画像で掲載しています。

また、７日（土）は九州全域で「雨」マークの予報ですが、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本の予報文は「くもり 一時 雨か雪」となっており、寒気の強まりによっては、雪の可能性が高くなるでしょう。

雪シミュレーション６日（金）～８日（日）

６日（金）は、気温が高く雪が降ることはありません、九州南部では雨が降るところがあるでしょう。

７日（土）は山地から雪に変わり、いったん小康状態に入りますが、その後、雪の範囲は九州全域に広がるでしょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション６日（金）～８日（日）

上空約１５００ｍで平地で雪の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が、九州地方を７日（土）から８日（日）ごろスッポリ覆うでしょう。九州北部地方には「氷点下１２℃以下」のさらに強い寒気が、九州南部地方にも「氷点下９℃以下」の寒気も予想されています。

九州地方 各都市の週間予報（６日（金）～ １２日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

８日（日）各県に「雪の予報」が出ています。また寒さも厳しく８日（日）の最高気温は、福岡市・佐賀市４℃、熊本市５℃、北九州市３℃の予想です。

・