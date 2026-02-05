4日に『立春』を迎えて暦通りに春を感じられる気温になりましたが、週末(7日8日)には『寒の戻り』となりそうです。北陸地方は、大雪に注意が必要です。来週以降は、気温は平年より高く、高気圧・低気圧が交互に通過して一雨ごとに春に近づいていきそうです。

6日(金)は気温に注意 朝は春、夕方は真冬

6日(金)は、日中に寒気が南下する見込みです。北陸地方では、朝は春の気温でも夕方には真冬の気温になりそうです。朝、出かける時は暖かさに惑わされずに、真冬の防寒で出かけましょう。

新潟県では、午後から雨が雪に次第に変わりそうです。帰宅時交通機関が乱れる可能性に注意してください。

6日以降、週末(7日8日)にかけて、強い冬型の気圧配置が続く

明日6日は低気圧が北海道の北で発達して、週末(7日8日)にかけて強い冬型の気圧配置が続きます。上空に強い寒気も南下して、新潟県は6日午後から断続的に雪が降り、7日8日にかけて大雪の恐れがあります。富山・石川・福井は8日を中心に大雪に注意・警戒が必要です。

特に8日(日)を中心に大雪に JPCZの動向に注意

新潟県は、6日午後から断続的に雪が降りますが、大雪に注意が必要な時間・地域は 8日(日)で北陸沿岸前線(※1)が発生して富山県から新潟県上越と、JPCZ(※2)が指向する福井県嶺南です。JPCZの指向方向がズレると他の地域でも大雪の危険がありますので最新の気象情報に注意してください。



※1 石川県から新潟県上越地方の日本海沿岸に沿ってできる風向・風速が急にかわる局地的な前線帯。この前線帯に沿って発達した雪雲ができ局地的な大雪になることが知られている。

※2 JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)

冬型の気圧配置が強まると、シベリア大陸から冷たい風が朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって二分される。その風が日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成される。

真冬の寒さは9日(月)まで 10日以降は寒さやわらぐ

9日(月)には、冬型の気圧配置は緩み天気は回復する見込みです。10日(火)以降は気温は平年より高い日が続きそうです。

融雪が進みますので山沿いでは雪崩に、平野部では道路の冠水や増水に注意してください。

13日(金)以降は、高気圧・低気圧が交互に進み春に近づく

来週以降は、日本付近を高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。寒気の南下はなく平年より高い気温が続き、春を感じられそうです。