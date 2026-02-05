銀急落受けリスク回避の動き 中国の意欲減退との見方 円高・ドル高 銀急落受けリスク回避の動き 中国の意欲減退との見方 円高・ドル高

銀価格が急落しており市場には不穏な空気が漂っている。先日の貴金属暴落による市場混乱のトラウマがよみがえる。



アジア市場でスポット銀が一時16%超急落、過去2日間の上昇分を帳消しにしている。金やパラジウム、プラチナなどほかの貴金属価格も大幅下落している。



豪ドルは対主要国通貨で下落、豪ドル円は一時109円ちょうど付近まで下落した。対ドルでは0.5%下落。



ドル買いとリスク回避の円買いでドル円は156.80円台でもみ合い。日経平均は前場引けにかけ下げ幅を拡大、後場に入り一段安。ビットコインも下げており24年11月来低水準。時間外で米株は反落、ダウは一時80ドル近く下げた。



春節を前に中国で銅の需要が軟調だという新たな兆候が出ているという。一部ファンドや個人投資家が春節を前にポジションを手仕舞う動きが出ているようで、同様に貴金属の利食い売りが警戒される。

