田村亮、ロンドンブーツ1号2号の再結成の可能性に「全くなし！」 現在の思いを力説するも…共演者に刺さらず
昨年6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が5日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。再結成の可能性について語った。
【写真】田村亮の"新愛車"…36年前・4.5万キロ極上のいすゞ"街の遊撃手"内外装全部見せ
この日番組には、お笑いコンビ・よゐこの有野晋哉とともに出演。20年来の友人でもある2人がコンビ解散からフリー転身までを赤裸々に語った。番組では再結成の可能性について質問があったが、亮は「全くなし！」と断言した。
これに木曜レギュラーの島崎和香子から「なんで？だってゼロじゃないじゃない」と問われると、亮は「自分は（再結成は）ないと思って、30何年やっていたのを別れているのに。再婚することを前提に離婚する人、嫌でしょ？」と夫婦関係に例えて力説した。しかし独身の島崎には説明が全く刺さらず「例えが、独身の私には全然わからない」と返され、亮の狼狽する様子にスタジオから笑いが起こった。
しかし、淳から再結成の提案があった際には「言ってきたら、内容とかを聞くのかもしれないな。そういうことで、あるかもわからないけど、全く考えていない」と語った。
お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号は田村淳と田村亮によって1993年結成された。しかし、2024年6月24日放送のテレビ朝日系バラエティー『ロンドンハーツ』（後11：15）に生出演し、電撃解散を発表した。
