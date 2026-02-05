きょうは日差しの届く所が多くなりますが、九州は南部中心に雨の降る所があるでしょう。北陸や東北の日本海側も所々で雨が降る見込みです。北海道は夜から雪の範囲が広がります。

【CGで見る】きょう5日〜8日の全国の雪予想シミュレーション

日中は3月中旬〜下旬並みの暖かさに 積雪多い地域は落雪などに注意

日中は全国的に3月中旬から下旬並みの暖かさになります。北日本や北陸も平年より大幅に気温が高くなるため、積雪の多い地域は雪崩や落雪、路面状況の悪化にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 2℃ 釧路： 1℃

青森 ： 6℃ 盛岡： 5℃

仙台 ：12℃ 新潟： 9℃

長野 ：11℃ 金沢：11℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪 ：13℃ 岡山：15℃

広島 ：14℃ 松江：14℃

高知 ：15℃ 福岡：16℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

土曜日は関東〜九州の太平洋側でも雪が降る可能性

あすは北海道で雪と風が強まり、荒れた天気になります。土日は強い寒気が流れ込み、日本海側で広く雪が降るでしょう。

また、土曜日は関東から九州の太平洋側でも雨や雪が降り、関東も沿岸中心に雪が降る可能性があります。

日曜日は山陰や近畿北部、北陸で雪が強まり、大阪、名古屋、東京でも雪の降る時間帯があるでしょう。

まだ、降雪量が定まっていないため、今後の情報にご注意ください。