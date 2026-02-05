TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは日差しの届く所が多くなりますが、九州は南部中心に雨の降る所があるでしょう。北陸や東北の日本海側も所々で雨が降る見込みです。北海道は夜から雪の範囲が広がります。

【CGで見る】きょう5日〜8日の全国の雪予想シミュレーション

日中は3月中旬〜下旬並みの暖かさに　積雪多い地域は落雪などに注意

日中は全国的に3月中旬から下旬並みの暖かさになります。北日本や北陸も平年より大幅に気温が高くなるため、積雪の多い地域は雪崩や落雪、路面状況の悪化にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　： 2℃　釧路： 1℃
青森　： 6℃　盛岡： 5℃
仙台　：12℃　新潟： 9℃
長野　：11℃　金沢：11℃
名古屋：13℃　東京：14℃
大阪　：13℃　岡山：15℃
広島　：14℃　松江：14℃
高知　：15℃　福岡：16℃
鹿児島：18℃　那覇：23℃

土曜日は関東〜九州の太平洋側でも雪が降る可能性

あすは北海道で雪と風が強まり、荒れた天気になります。土日は強い寒気が流れ込み、日本海側で広く雪が降るでしょう。

また、土曜日は関東から九州の太平洋側でも雨や雪が降り、関東も沿岸中心に雪が降る可能性があります。

日曜日は山陰や近畿北部、北陸で雪が強まり、大阪、名古屋、東京でも雪の降る時間帯があるでしょう。

まだ、降雪量が定まっていないため、今後の情報にご注意ください。