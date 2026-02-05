元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。コンビ再結成について語った。

再結成の可能性について聞かれた田村は「全くなし」と言い切った。タレント・島崎和歌子から「なんで？（可能性は）ゼロじゃないじゃない。なんかあったらすればいいじゃない」と質問されると「自分はそれはないと思って30何年やってきたのをコンビ解散してんだから。再婚することを前提に離婚する人嫌でしょ？」と反論。島崎は「例えが、全然独身の私にはわからない」と軽く受け流した。

フリーアナウンサー・神田愛花は「淳さんがおっしゃってきたらそれ（再結成）はありなんですか？」と深掘り。「言ってきたら…内容とかは聞くのかもしれんな。でも今は全く考えてない」と伝えた。

「ロンドンブーツ1号2号」は1993年に結成。94年に吉本興業に所属し、現在のコンビ名になった。淳の赤髪と亮の金髪がトレードマークで注目を集めた。19年6月、亮は事務所を通さずに反社会的勢力の宴会に出席して謝礼を受け取った「闇営業」問題で謹慎処分を受けた。その後、淳が社長を務める会社に所属しながら、吉本とエージェント契約を行い活動を再開した。だが、25年6月にコンビの解散を発表した。