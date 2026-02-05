【カルディ】今週もコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。2月7日以降スタートの実施店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年2月5日時点で発表されている、2月7日以降開催の「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。

売りつくしセールは在庫限り...！

「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

「売りつくしセール」では、商品店頭表示価格から10%オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。10％オフには一部除外品があります。

開催期間と対象店舗は以下の通り。店舗によってセール内容は異なります。

【2月7日から11日】お客様感謝セール

・イオンモール白山店

【2月11日から15日】お客様感謝セール

・和歌山ミオ北館店

【2月11日から15日】売りつくしセール

・西新井店（2月16日から26日まで一時休業）

【2月12日から16日】売りつくしセール

・エトモ池上店（2月16日に閉店）

セール期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）