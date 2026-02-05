【カルディ】今週もコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。2月7日以降スタートの実施店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年2月5日時点で発表されている、2月7日以降開催の「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。
売りつくしセールは在庫限り...！
「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
「売りつくしセール」では、商品店頭表示価格から10%オフになります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。10％オフには一部除外品があります。
開催期間と対象店舗は以下の通り。店舗によってセール内容は異なります。
【2月7日から11日】お客様感謝セール
・イオンモール白山店
【2月11日から15日】お客様感謝セール
・和歌山ミオ北館店
【2月11日から15日】売りつくしセール
・西新井店（2月16日から26日まで一時休業）
【2月12日から16日】売りつくしセール
・エトモ池上店（2月16日に閉店）
セール期間を利用して、お得に買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）