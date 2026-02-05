「クビになる前の…」山本裕典、ルール無視のホストに説教も対立激化「昔の自分を見ているみたい」

ニューヨークがMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

2月3日（火）の同番組では、山本裕典がルール無視の“売上至上主義ホスト”に激怒する場面があった。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティだ。

今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第3弾が放送された。

今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ「Leo」の店舗改革に挑んでいる。

出勤3日目となる今回、チームとしてまとまりきれない現状を打破するべく、山本はヘルプとして接客につくことに専念したが、“売上至上主義”の主力ホスト・美月との対立が激化することに。

この日、「Leo」では後輩ホストのバースデーイベントで“白のドレスコード”が設けられているなか、美月は大幅に遅刻したうえに全身黒の服で登場。

「俺の姫は俺を見に来てる」「俺が（主役より）売り上げればいい」と開き直る美月を、山本は「数字（売上）あればいいっていう風潮も古い」「見ててイタい。ガキじゃねぇんだからさ、カッコ悪い」と説教する。

しかし山本の思いは美月にはまったく届かず、議論は平行線に。山本は「自分で自分の才能を潰してる」「昔の自分を見ているみたい、クビになる前の」と漏らす一幕もあった。

さらにその後、美月はシャンパンコールのマイクパフォーマンスで「さっき裏でイタいって言われたけど、お前のほうがよっぽどイテぇよ！」と客前で山本を挑発。距離を縮めるどころか、山本が完全に突き放されてしまう展開となっていた。