疲れが気になる人に朗報「リポビタンファイン」の無料券もらえる！セブンが″1つ買うと1つもらえる″を追加《2月5日開始》

セブン-イレブン各店では、2026年2月5日から11日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

2月3日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。

肌の不調を感じる人も必見のお得企画

対象商品は、大正製薬「リポビタンゼリー」（180g）と「リポビタンゼリーVC」（150g）、「リポビタンファイン」（100mL／指定医薬部外品）です。

いずれか1個を購入すると、「リポビタンファイン」（100mL／指定医薬部外品）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は2月12日から25日まで。

「リポビタンファイン」は、1本中にタウリン1000mgやビタミンB群、カルニチンなどを配合しています。エネルギーを生み出すのをサポートするドリンク剤です。

疲れだけでなく、栄養不良に伴う身体不調や肌の不調、目の疲れなどにも効くといわれています。

ノンシュガーの低カロリーなので糖類やカロリーを気にせず服用しやすく、ピーチ＆グレープフルーツ風味で飲みやすい仕様になっています。

気になる人は、お得にゲットできるチャンスを見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ