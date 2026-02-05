バンナムＨＤが後場急上昇、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正し自社株買いも発表

バンダイナムコホールディングス<7832.T>が後場急上昇している。午前１１時３５分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２５００億円から１兆３０００億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を１６５０億円から１８１０億円（同０．４％増）へ、純利益を１２００億円から１３００億円（同０．５％増）へ上方修正して一転増益予想とし、あわせて検討中だった期末配当予想を５０円とし、年間配当予想を７３円（前期７１円）としたことが好感されている。



第３四半期までの業績で、トイホビー事業が各カテゴリーにおいて好調に推移したほか、デジタル事業で新たに投入したネットワークコンテンツが人気化。また、ＩＰ展開でガンダムシリーズが、新作映像作品や大阪・関西万博出展効果などで拡大するなどしたことが要因。また、第４四半期のマーケティング計画なども踏まえて上方修正した。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１兆２２億円（前年同期比４．９％増）、営業利益１５７３億９５００万円（同１２．２％減）、純利益１１５０億４４００万円（同１０．６％減）だった。



あわせて上限を６００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９３％）、または３００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は２月６日から４月３０日までで、保有資産の有効活用により資本効率の向上を図るとともに、環境変化に対応し株主還元を含めた機動的な資本政策を実行することを目的に実施する。



出所：MINKABU PRESS