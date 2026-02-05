2月11日より『ABEMA』で無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

（関連：【画像あり】『ラブパワーキングダム 2』出演、なおきの撮り下ろしカット）

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1は「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、参加者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて参加者全員へのインタビュー。今回はなおき（小黒直樹）のインタビューをお届けする。（編集部）

■「SNSの情報だけで判断しちゃいけないなと改めて気づいた」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

なおき：シーズン1を見たときに‟モテ”がコンセプトの番組であることを知って、「なんだこの面白い番組は！」となったのがきっかけです。「ありがたいことにいままでモテてきたけど、僕が参加したらどれぐらい通用するんだろうな」という興味本位が結構大きかったですね。

ーー前回の『ラブパワーキングダム』を見て特に印象に残ったことを教えてください。

なおき：あかねさんが印象に残っています。すごく綺麗な方だなと思って、もし僕も参加していたらこの子にアプローチしていたなという印象がありました。あと、モテてきた恋愛強者が脱落する姿を見て、「酷だな」とも思いました。普通に過ごしていたら経験しないことですからね！ ただ、自分が参加してもそんなにネガティブになることは多分ないだろうな、と少し楽観的に考えていて、自信はありました。

ーー実際に参加されたシーズン2はどうでしたか？

なおき：メンタル面はまったく平気でしたが、状況把握のためにかなり頭を使いました。部屋で「〇〇はいまこう言っているから、本命はあの子だな」という相関図のようなものを作っていました。久しぶりに鉛筆を持って、メモ帳がなくなるくらい書いていましたね。すぐ忘れちゃうんで（笑）。この番組で生き残るためには、2番手、3番手の子にもジャブを打たなきゃいけないということは分かっていました。でも、僕はその方程式をぶち壊してやろうと思っていて。嘘をつくのが下手だし、つきたくない人間なので、本気でいいなと思った子に一直線に行って、そのままキングになってやろうという狙いがありました！ そこはブレなかったですね。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

なおき：キャラクターがいい意味でさまざまで、特に女性陣のインパクトが強くて、「レベルが高すぎでしょ」って思わず心のなかでツッコミました。みんなこれまでモテてきたんだろうなと思いましたし、誰が残っていくのか全然わからなかったです。ただひるむことはなくて、「いつも通りの自分で行けば大丈夫しょ」という感じで臨みました！

ーー過去の恋愛番組に参加した際は、どんなことを感じましたか？

なおき：自分が恋愛する上でSNSの影響力やフォロワー数なんて本当はどうでもいい、無関係だよ、ということです。いまは事前にSNSを見てその人を判断することが多いじゃないですか。番組ではSNSの影響力は関係なく本心でぶつかったので、SNSの情報だけで判断しちゃいけないなと改めて気づきました！

■「他校の女子バスケ部からmixiでたくさん連絡が来た」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

なおき：高校時代、バスケ部で丸坊主だったんですよ。周りのサッカー部とかが髪を伸ばしてモテているなかで、僕は丸坊主でも負けないくらいモテていました！ 「お前ら髪の毛に頼ってんじゃねえぞ」と思っていましたね（笑）。他校の女子バスケ部からmixiでたくさん連絡が来たり、試合会場で「あの子だ」と注目されたりしていました。

ーーご自身が考える見どころや自分以外で注目してほしいメンバーを教えてください。

なおき：男8人それぞれ恋愛スタイルが違うので、自分に似ているスタイルの子を見つけながら見ていくと、今後の恋愛の参考になる部分があって面白いと思います。自分以外で注目してほしいメンバーは、ユウキくんですね。彼は天才です！ 気配りもできて、場を盛り上げる大人な人ですが、最初は「盛り上げキャラ」に徹しすぎていたので、「そのままじゃ（恋愛対象として見られず）落ちちゃうよ。もっと恋愛モードを出したほうがいい」とアドバイスしました（笑）。僕の兄貴分である彼が、どう恋愛モードに切り替えていったのかは僕自身も見たくて楽しみです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）