パナＨＤが３連騰で１８年８カ月ぶり高値圏、構造改革後の収益性向上を期待

パナソニック ホールディングス<6752.T>がマドを開けて上放れし３連騰。２００７年６月以来、約１８年８カ月ぶりの高値をつけた。４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。最終利益予想を２６００億円から２４００億円（前期比３４．５％減）に引き下げた。売上高予想は据え置き。ただ、グループ経営における構造改革の規模拡大に伴う費用の増加が要因であるため、収益力強化に向けた取り組みが進んでいるとの見方が優勢になっているもようで、買いが入っている。



４～１２月期は売上高が５兆８８３７億８０００万円（前年同期比８．１％減）、最終利益が１２５２億９７００万円（同５６．６％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２兆６３３億４００万円（前年同期比４．１％減）、最終損益が１７１億７００万円の赤字（前年同期は９９４億９７００万円の黒字）との計算になる。構造改革費用が響いた。一方、調整後営業利益率は前年同期の７％から７．７％に上昇しており、収益性の向上も株価の刺激材料になっている。調整後営業増益には国内の電材が堅調に推移したことや生成ＡＩサーバーなどの情報通信関連製品の需要拡大、生成ＡＩサーバーを含むＩＣＴ需要を捉えたプロセスオートメーションの増販などが貢献した。



出所：MINKABU PRESS