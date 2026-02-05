¡Ö¼ã¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¡×Âç¹¾ÀéÎ¤¤µ¤ó¤¬NY¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Ï·¤¤¤È¸ÉÆÈ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡Ú²èÁü¡Ê5Ëç¡Ë¡Û°¦¸¤¤Î¤Ô¡¼¤¹¤ÈÂç¹¾ÀéÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Éð´ï¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼ã¤µ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¡× ¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢NY¤òµòÅÀ¤Ë¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂç¹¾ÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹ ¡£ ¿·´©¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤Ë¤Ï¡¢60Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÃÇ¼ò¤ä¿©À¸³è¤Î²þÁ±¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ °¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ä¼«¿È¤ÎÏ·¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤« ¡£Âç¹¾¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ë´¤°¦¸¤¤Ô¡¼¤¹¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄù¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤òÎý¤ë¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Ô¡¼¤¹¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢noteÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹¾¡§ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¿´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤ëËÍ¤Îµ÷Î¥¤¬¤è¤ê½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¡Á¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î5Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÃÇ¼ò¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¡¢¿©À¸³è¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è½¬´·¤ò¼¡¡¹¤Ë¸«Ä¾¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Ð¤ÆÏ·¤¤¤Î¼Â´¶¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¹¾¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤¬Ä¶Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤Õ¤È¶À¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ï·¤¤¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¡³£¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ìý¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÏ·¤¤¤òÉÔ¼«Á³¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÇòÈ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ä¡¢À¸³è½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÃÆÎÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÌ¤³«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ëÊ¬Ìî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¼ã¤¤¤È¤¤Ï¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼ã¤µ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æü¡¹Àµ¤·¤¤¥ê¥º¥à¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ê¤â¤Î¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿¹»³ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤ÎÈë·í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¿Í¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿Ä«ÈÕ¤Î¡ÖÀµºÂ¡×¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÄË¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¡ª ¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤ÏÂç¹¥¤¤Ë¡£ÀµºÂ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤¬ÄË¤à¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½(¾Ð)¡£2024Ç¯½©¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¿©À¸³è¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
Âç¹¾¡§¤Þ¤º¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥³¥È¥ó¤ÈÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤¿¤é¥É¥ó¤Ã¤Æµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¾®Ä»¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¡¢Á´¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£8»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¿²¤Æµ¯¤¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Æ°û¤ß¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä«¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?
Âç¹¾¡§ËÜÅö¤Ï5000Êâ¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤éÆ»¤Ï³«¤¯¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºòÆü¤â¤Ä¤¤1Ëü3000Êâ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸Ô¤¬³ä¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ÀÎ¡¢30Âå¤Î¤È¤¤Ë¥¸¥à¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¸¥à¤Î¿Í¤¬¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾Íè¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÉ¡¤Ç¥Õ¥ó¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£À¸³è½¬´·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ10¤ä¤ë¤È¤³¤í¤ò6¤ä4¤Ç»ß¤á¤ë¸¤µ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤ÎÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¾¤Ï·ìÇ¢¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿(¾Ð)¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤â¾¯¡Á¤·¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥ã¥º¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¤Î¤»¤Æ¡¼¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡½¡½2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¾¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¿¹»³ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLife Is Beautiful¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
Âç¹¾¡§¤Ï¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Ç¤¤¤¦ÇÈ·Á¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÏÅÀ¤ÈÀþ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸À¸ì¤Ïflow¡áÇÈÀþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥º¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¤Î¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼(¼Á´¶)¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¿¹»³¤µ¤ó¤Èºî¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¥¸¥ã¥º¤¬¹ßÎ×¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò²Î¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢à¿¹»³ÎÉ»Ò¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¸¥ã¥ºá¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ê¤ë1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÂç¹¾¤µ¤ó¤ÎÁ¦¤á¤Ç3²ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥¸¥ã¥ºÎ±³Ø¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾¡§ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï´¶³Ð¤¬Èó¾ï¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¡¢µÛ¼ý¤â¤È¤Æ¤âÁá¤¤¤«¤¿¤À¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥º¤ÎÇï¤Î¹ï¤ßÊý¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¸¥ã¥º¤Î´¶³ÐÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ø¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¤ÇËÍ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¥ó¥Ï¥óÀèÀ¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà½÷°Ê³°Á´°÷¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Ç¤â¥¸¥ã¥º¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë²Î¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ï¤¡¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹‼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëËÍ¤ÎÊý¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âç¹¾¡§Èà½÷¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤â¤Þ¤À°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥ï¡¼¥É¤ä²Î»ì¤â¡¢Á´Éô¿¹»³¤µ¤ó¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç½¦¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎËÍ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¢¥¤¥º¡Á¡×¤È¸ý¤º¤µ¤à´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¿¹»³¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¡¢ËÍ¤¬1¤Ä¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡£¤Ç¤â²»³Ú¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿¹»³¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤â°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤ÎºÙË¦¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬Îö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢Ï·¤¤¤â¤¤¤ï¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢À®Ä¹¤òÌµ¿´¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤è¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤½¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç·Ò¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡½¡½17Ç¯Á°¤Ë¶¦¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿ÁêËÀ¤Ç²ÈÂ²¤ÇÌ¼¤À¤Ã¤¿¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¤Ô¡¼¤¹¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Ö¤µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾¡§ËÍ¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¸ÉÆÈ¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë²Î»ì¤ÎÏÃ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ£°ì¤Î¼è¤êÊÁ¤Ï¤ª¶â¤ÈÌ¾À¼¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºÍÇ½¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢NYÉ÷¤Ëº£¥Ï¥°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤Ô¡¼¤¹¤¬»à¤ó¤ÇËÍ¤âÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤éºî¤ë°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤éºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î»×¹Í¤ÎÁ´¤Æ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤¢¤¢¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ç¼ºÎé¤Ê¡¢¼«¸Ê°¦¤ËËþ¤Á¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤Ï¡¢À¸¤¤ë»à¤Ì¤ò¸ì¤ë»þ´Ö¤è¤ê¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÞÕ¿È¤Î¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®½Ð¤·¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤«¤é°î¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¾×Æ°¤ò¶Ê¤Î¥«¥±¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¤ËÄê´üÅª¤ËÄÌ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾¡§¤Ô¡¼¤¹¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ÇÍý²òÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î»à¤Ï¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿É¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ëÌô¡¢¸ú¤¯Ìô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤«¤é¤Î²óÉü¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸¤¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¡¢¼¡¤Î¤«¤¿¤ËÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤ªÁ°¤¬ºÇ¸å¤ÎÁêËÀ¡Á¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É(¾Ð)¡¢ËàÅ·Ï°¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Çtogether¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢±é²Î¤Ê2¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ¤Ç´Ô¸µ¤·¡¢¸¤¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç·Ò¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥»¥ª¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£"3ÂåÌÜÂç¹¾ÀéÎ¤"¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤ÈÇ³¤¨¤ëÆ®»Ö¤ò¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÅô¤·¤¿¤¤
¡½¡½ÌÜ²¼¡¢¤Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÀSENRI OE TRIO¤Î¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥½¥í¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¤¹¡£
Âç¹¾¡§¥½¥í¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤³¤ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×»þÂå¤Î¶Ê¤òÍ¦´º¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¸¶¶Ê¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥º¥³¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥º¥ß¡¼¥Ä¥Ý¥Ã¥×¤¬1ÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÍÍ¼°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢TRIO¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖREAL¡×¤ò¥¯¥¤¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÇÅµ²í¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥º¤Ë¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤ß¤º¤ÊÆ·¡×¤Ï¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥¸¥ã¥º¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ömohawked(¥â¥¦¥Û¡¼¥¯¥É¡á¥â¥Ò¥«¥ó)¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¥¸¥ã¥º¤ò´°Á´¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÇºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Âç¹¾¡§ËÍ¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°ã¤¦À¤³¦¤òÎ¾ÊýÁÕ¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤¤¿´é¤ä¡¢°Õ³°¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òÄ¾¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Îº¢¤Ï1ÂåÌÜÂç¹¾ÀéÎ¤¡¢¥¸¥ã¥º¤Ï2ÂåÌÜÂç¹¾ÀéÎ¤¤Ç¡¢º£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¥Þ¡¼¥¸(Í»¹ç)¤·¤¿3ÂåÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²ÎÉñ´ì¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢1ÂåÌÜ¤â2ÂåÌÜ¤â3ÂåÌÜ¤âÆ±¤¸Ãæ¿È¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¯¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç(¾Ð)¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬º£¡¢É³²ò¤¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¤´¼«¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¹¾¡§ËÍ¤Ïº£¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¼«Ê¬¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢Â¤·»»°ú¤»»¤·¤Æ¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢²áµîºî¤âÃí°Õ¿¼¤¯Íî¤ÁÍÕ½¦¤¤¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºî¤êÊý¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£
¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤Ç¿©Íß¤ÏÍÞ¤¨¡¢ËèÆü¤ÎÊâ¤¤â1ËüÊâ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ç»ß¤á¤ë¸¤µ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤ì¤òÌ©¤«¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤ÈÇ³¤¨Â³¤±¤ëÆ®»Ö¤ò¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÅô¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤Á¤ó¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡áÉÍÌîÀã¹¾¡¿»£±Æ¡áÃæÂ¼ ¸ù
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Âç¹¾ÀéÎ¤
1960Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1983Ç¯¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö³Ê¹¥°¤¤¤Õ¤é¤ìÊý¡×¡ÖRain¡×¡Ö²Æ¤Î·è¿´¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢2007Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë45Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È18Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£NHK¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×MC¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2008Ç¯¤Ë°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î The New School ¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò³Ø¤Ö¡£2012Ç¯Â´¶È¸å¡¢¼«¤éCEO¤òÌ³¤á¤ë PND RECORDS ¤«¤é¥¸¥ã¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBoys Mature Slow¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢¡ØSpooky Hotel¡Ù¡ØCollective Scribble¡Ù¡ØAnswer July¡Ù¡ØBoys¡õGirls¡Ù¡ØHmmm¡Ù¡ØLetter to N.Y.¡Ù¡ØClass of ¡Æ88¡Ù¤È7Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¿¹»³ÎÉ»Ò¤ÎÆüËÜ¸ì¥¸¥ã¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLife Is Beautiful¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£Sony Masterworks ¤È·ÀÌó¤·¡¢ÆüËÜ¤äÁ´ÊÆ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢ÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¹á¹Á¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£Ãø½ñ¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é5ºýÌÜ¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óºß½»¡¢²»³Ú¤Î¿·¤·¤¤ÆÏ¤±Êý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£