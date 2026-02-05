【NBA試合速報】2026年2月5日（木） ミルウォーキー・バックス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
ミルウォーキー・バックス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ
日付：2026年2月5日（木）
開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）
最終スコア：ミルウォーキー・バックス 141 - 137 ニューオーリンズ・ペリカンズ
NBAのミルウォーキー・バックス対ニューオーリンズ・ペリカンズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。
第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし30-34で終了する。
第2クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び63-70で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミルウォーキー・バックスがリードし99-104で終了する。
第4クォーターはミルウォーキー・バックスが試合を有利に運び128-128で終了する。
オーバータイム1回目はミルウォーキー・バックスが試合を有利に運び141-137で終了する。
試合はミルウォーキー・バックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-05 13:05:05 更新