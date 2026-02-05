ミルウォーキー・バックス vs ニューオーリンズ・ペリカンズ

日付：2026年2月5日（木）

開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）

最終スコア：ミルウォーキー・バックス 141 - 137 ニューオーリンズ・ペリカンズ

NBAのミルウォーキー・バックス対ニューオーリンズ・ペリカンズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし30-34で終了する。

第2クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び63-70で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミルウォーキー・バックスがリードし99-104で終了する。

第4クォーターはミルウォーキー・バックスが試合を有利に運び128-128で終了する。

オーバータイム1回目はミルウォーキー・バックスが試合を有利に運び141-137で終了する。

試合はミルウォーキー・バックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

