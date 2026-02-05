球団関係者「中絶費用を分担したのは事実だが…」　不倫騒動もあったヤクルト戦力外投手、韓国で活躍誓う

昨季まで東京ヤクルトスワローズに在籍し、今季から韓国KBOでプレーする金久保優斗（キウム・ヒーローズ）が、私生活スキャンダルを乗り越えて活躍することを誓った。

台湾・高雄で行われているキウムの春季キャンプに参加中の金久保は、2月4日に現地で行われたインタビューで「韓国の打者がストレートに自信を持っていることはよくわかっている。自分もストレートには自信がある。韓国の打者と戦うのは面白いと思う。KBOで勝負してみたいという気持ちが生まれた」と、KBO挑戦に対する期待感を示した。

2017年のドラフト5位でヤクルトに入団した金久保は、2018〜2025年の在籍8年間で通算34試合（87回2／3）で5勝4敗1ホールド、防御率4.31を記録した。1軍で先発登板の機会を得るなどチャンスは与えられたが、強い印象を残す活躍は見せられなかった。

昨季は12試合（14回）で1敗1ホールド、防御率7.71と不振に終わり、シーズン終了後に戦力外通告を受けて退団した。その後、韓国行きを決断し、キウムと年俸10万ドル（日本円＝約1568万円）、オプション3万ドル（約470万円）を含む総額13万ドル（約2038万円）で契約し、韓国に渡った。

金久保との契約が発表された当時、キウムファンの間では彼の私生活問題が話題になった。昨年9月、日本の週刊誌が金久保の“不倫中絶トラブル”を報じたためだ。既婚者である金久保が不倫をし、交際していた女性が妊娠した後、中絶を強要されたと主張したという内容だった。

この問題については4日のインタビューでも韓国メディアから問われたが、金久保は「今日は野球の話だけをしたい」として発言を控えた。

ただ、キウムは金久保を獲得するに際して事実関係の把握に動き、報道とは異なる点があることを確認した。金久保が別の女性と交際していた当時、婚姻状態にあったのは事実だが、離婚調停中だったとされる。また中絶を強要した事実もないという。中絶費用を分担したのは事実だが、親子関係の確認を求めた金久保に対し、女性はエコー写真のみを送り、診療記録などは提示しなかったという。その後は連絡が取れない状態だと説明された。

キウム関係者は「金久保の私生活問題はすでに終結した事案だと認識している。離婚調停中だった妻とも和解し、関係を回復した。現在は野球に集中できるようサポートしていく」と説明した。

キウムのソル・ジョンジン監督は金久保を先発3番手に内定している。シーズン状況によって変わる可能性はあるが、エースのアン・ウジンが負傷から復帰すれば、勝利の方程式（リリーフ）に配置転換する可能性もあるという。

「昨年は最速154kmを記録した。今年は155kmが目標」と語った金久保は、「先発投手としてシーズンを準備するのは久しぶりだ。体力面を意識し、フォークとチェンジアップを練習している。チームの勝利に貢献できるよう最善を尽くしたい」と決意を示した。

