「僕のせいだと思われがちだけど…」ナポリを半年で退団したオランダ人FWがコンテ監督との関係性を告白「選手は公平に扱われるべきだ」
今冬にナポリからフェネルバフチェへと移籍したオランダ代表FWノア・ランフがESPNオランダの番組『トランスファー・デッドライン・ショー』に出演し、セリエAで過ごした６か月間を振り返った。
昨年８月にPSVからナポリへ加入したランフは、思うように出場機会を得られなかった理由について、「簡単に言えば、監督とうまくいかなかった」と語り、アントニオ・コンテ監督との関係性に言及している。
「それ以上は言わないでおくよ。オランダでは、僕のせいだと思われがちだけど、いつかすべてが明らかになる日が来る。契約していたナポリに大きな敬意を払っているし、クラブのほとんどの人たちとは良い関係を築いていた」
また、加入から間もない段階でナポリを去る決断について、当初は消極的だったことも明かした。
「正直に言って、決断には時間がかかった。クラブの規模は言うまでもないし、僕は６か月で去りたいと思うタイプの人間じゃない」
さらに、チーム内での立ち位置や周囲の反応についても口にした。
「10人中９人は、僕に残ってほしいと思ってくれていた。チームにもよく溶け込んでいたし、毎日しっかりトレーニングもしていた。でも、いざ試合に出ると、周囲から悪く言われることが多かった。それにはまったく納得できなかった。プレースタイルの面では、僕は十分にやれていたと思っている」
最後にランフは、自身が置かれていた状況を振り返り、こう締めくくった。
「選手は公平に扱われるべきだ。でも、僕はまったくそう感じられなかった。最初は戦おうと思っていたし、残るつもりでもあった。ただ、この夏にはワールドカップがある。そのことが、最終的な決断に大きく影響したんだ」
６月に控えるワールドカップが移籍を決断する大きな要因だったというランフ。
新天地デビューとなった現地２月１日のカイセリスポル戦ではドリブルを４回成功と好パフォーマンスを披露している。
このままアピールを続け、本大会行きの切符を掴むことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
