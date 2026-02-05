目黒蓮がすっきりおでこ出し×シャツをインした“脚長”コーデ披露！柔らかな笑顔でポーズをとる姿に「かっこいい」「眼福」「激メロ」と反響
『Oha!4 NEWS LIVE』（日本テレビ系）の公式Xで、Snow Manの目黒蓮と浜辺美波の2ショットが公開され、注目を集めている。
【画像】目黒蓮＆浜辺美波『Oha!4 NEWS LIVE』・『しゃべくり007』オフショット／『ほどなく、お別れです』完成披露試写会の様子
2月5日の放送では、映画『ほどなく、お別れです』で初共演した目黒と浜辺にインタビューを実施。作品を通じて感じたお互いの印象や、どんな1年にしたいかといったテーマについて語った。
■目黒蓮、トップスインで際立つ抜群のスタイル
公開された写真には、番組収録後と思われるスタジオ内で、並んでポーズを取る目黒と浜辺の姿が収められている。
目黒は、すっきりとおでこを出したヘアスタイルに、キャメルカラーのシャツをダークトーンのパンツにインした着こなしで登場。シンプルなスタイリングながら、すらりとしたシルエットが際立ち、あらためてスタイルの良さが目を引く。
ラフに折り返した袖口からはレースがのぞき、右手の人差し指と手首にはゴールドのジュエリーがさりげなく輝いている。
一方の浜辺は、髪をおろし、淡いピンクベージュを基調とした柄のセットアップ姿で登場。やわらかく上品な雰囲気を演出している。
ふたりはそろって手を上げ、番組おなじみのポーズを披露。柔らかな笑顔からは、和やかな空気感が伝わってくる。
SNSでは「目黒くんスタイル良すぎる」「かっこいい」「脚長すぎる」「朝から眼福」「同じポーズしててかわいい」「激メロ」といった声が寄せられている。
■同じコーデで出演した『しゃべくり007』オフショット
■『ほどなく、お別れです』完成披露試写会の様子
Snow Man
