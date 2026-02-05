『Oha!4 NEWS LIVE』（日本テレビ系）の公式Xで、Snow Manの目黒蓮と浜辺美波の2ショットが公開され、注目を集めている。

【画像】目黒蓮＆浜辺美波『Oha!4 NEWS LIVE』・『しゃべくり007』オフショット／『ほどなく、お別れです』完成披露試写会の様子

2月5日の放送では、映画『ほどなく、お別れです』で初共演した目黒と浜辺にインタビューを実施。作品を通じて感じたお互いの印象や、どんな1年にしたいかといったテーマについて語った。

■目黒蓮、トップスインで際立つ抜群のスタイル

公開された写真には、番組収録後と思われるスタジオ内で、並んでポーズを取る目黒と浜辺の姿が収められている。

目黒は、すっきりとおでこを出したヘアスタイルに、キャメルカラーのシャツをダークトーンのパンツにインした着こなしで登場。シンプルなスタイリングながら、すらりとしたシルエットが際立ち、あらためてスタイルの良さが目を引く。

ラフに折り返した袖口からはレースがのぞき、右手の人差し指と手首にはゴールドのジュエリーがさりげなく輝いている。

一方の浜辺は、髪をおろし、淡いピンクベージュを基調とした柄のセットアップ姿で登場。やわらかく上品な雰囲気を演出している。

ふたりはそろって手を上げ、番組おなじみのポーズを披露。柔らかな笑顔からは、和やかな空気感が伝わってくる。

SNSでは「目黒くんスタイル良すぎる」「かっこいい」「脚長すぎる」「朝から眼福」「同じポーズしててかわいい」「激メロ」といった声が寄せられている。

■同じコーデで出演した『しゃべくり007』オフショット

■『ほどなく、お別れです』完成披露試写会の様子

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/