ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿»¨»ï¡ØFINEBOY¡Ù3·î¹æ¡Ê2·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¡ØFINEBOY¡Ù3·î¹æÉ½»æ¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë②③¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡È¥í¥óÌÓ¡É¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØFINEBOY¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØFINEBOY¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢Çò¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Àå¤ò²£¤Ë¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£º´µ×´Ö¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥í¥´¤âÇØ·Ê¤â¥Ô¥ó¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿É½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ú¥í¤ê¤ó¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍÅÀº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÈ¿Â§¡×¡ÖÄ¹È±¤ËÀå¥Ú¥í¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Ê¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÉ½»æ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØFINEBOY¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÀå¥Ú¥í¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î1Ëç¤·¤«¤Ê¤¯¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Ø¤Î¡ÈBIG LOVE¡É¤ÊÏÃ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Ì¿¿¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡È¥í¥óÌÓ¡É¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
