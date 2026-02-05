目黒蓮演じる漆原が思い続ける亡き妻・遥役は新木優子。映画『ほどなく、お別れです』新キャスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月6日に公開となる、浜辺美波×目黒 蓮W主演の映画『ほどなく、お別れです』。このたび目黒蓮演じる葬祭プランナー・漆原礼二が思い続ける亡き妻・遥役を、新木優子が演じていることが解禁となった。

■目黒 蓮「どうすれば“夫婦”という近い距離感を表現できるかを考えながら演じました」

葬儀を見て目を潤ませる美空に「泣くな」と叱責するなど、常に冷静沈着な印象の漆原。彼はなぜ葬祭プランナーになったのか――。

漆原の悲しき過去に大きく関係する重要なキャラクター・遥（新木優子）。

遥は漆原の妻として生活を共にし、お互いに仕事で忙しい日々を過ごしながらも、休日には出かける約束をするなど仲睦まじい夫婦として過ごしていた。しかし、その幸せで穏やかな生活は、不慮の交通事故で遥が命を落とすことで終わりを迎えることに。漆原の心に大きな傷を残す。

脚本に感銘を受けたという新木は、自分自身の経験と重ね「私も何度か大切な人を見送った経験がありますが、この作品を通して、送る人だけでなく、送られる人の気持ちも大切にしていきたいと強く感じました。日常の尊さやありがたさ、自分が当たり前だと思っていることが本当に当たり前なのかを考えるきっかけになった作品です」とコメント。

本作で共演した目黒については「目黒さんは一度だけバラエティ番組でご一緒したことがありましたが、そのときのにこやかで優しい笑顔の印象は変わらず、現場でも自然体で礼二にぴったりだなと思いました」と明かしている。

一方、目黒は、新木との共演について「撮影は一日だけでしたが、漆原の原点とも言える部分を最初に撮影できたことは、とても大きかったです。どうすれば“夫婦”という近い距離感を表現できるかを考えながら演じました。新木さんとお芝居をご一緒するのはとても楽しく、いい意味で現場を元気に引っ張ってくれる存在というか、遥に通じる部分のある方だと感じました」とコメント。

「台本にはないちょっとした会話のやり取りや、日常の些細な行動の中で、自然とそうした関係性が伝わるよう意識した」（新木）という、ふたりのじんわり心が温まる幸せな日常のシーンを、ぜひ本編でチェックしよう。

■新木優子 コメント

■目黒 蓮コメント