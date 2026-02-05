三井化学 <4183> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比40.1％減の225億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の550億円→420億円(前期は322億円)に23.6％下方修正し、増益率が70.6％増→30.3％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の471億円→341億円(前年同期は100億円)に27.6％減額し、増益率が4.7倍→3.4倍に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比4.8％減の147億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.7％→6.6％に改善した。



株探ニュース

