東ソー <4042> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.7％減の769億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の1030億円→940億円(前期は1030億円)に8.7％下方修正し、減益率が横ばい→8.7％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の572億円→482億円(前年同期は578億円)に15.7％減額し、減益率が1.1％減→16.6％減に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比16.6％減の312億円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.2％→9.8％に低下した。



株探ニュース

