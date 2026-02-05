日本精鉱 <5729> [東証Ｓ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.6倍の62.1億円に急拡大し、通期計画の52億円に対する進捗率が119.5％とすでに上回り、さらに5年平均の69.2％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は10.1億円の赤字(前年同期は18.2億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比77.0％増の14.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.8％→13.7％に上昇した。



株探ニュース

