ニフコ <7988> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4％減の394億円となり、通期計画の495億円に対する進捗率は79.6％に達し、5年平均の70.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.2％減の100億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の142億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.5％→14.1％に低下した。



株探ニュース

