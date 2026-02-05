沖電気工業 <6703> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.9％増の64.6億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の170億円→200億円(前期は168億円)に17.6％上方修正し、増益率が1.1％増→19.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の161億円→191億円(前年同期は123億円)に18.6％増額し、増益率が30.9％増→55.2％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.9倍の56.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.3％→4.7％に大幅改善した。



株探ニュース

