5日13時現在の日経平均株価は前日比628.84円（-1.16％）安の5万3664.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1147、値下がりは401、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は435.87円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が224.62円、東エレク <8035>が117.32円、フジクラ <5803>が44.12円、ダイキン <6367>が41.45円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を155.63円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が62.57円、アステラス <4503>が37.60円、ＫＤＤＩ <9433>が18.85円、セコム <9735>が10.56円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、小売、空運、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、海運、機械が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

