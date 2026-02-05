「我が家の恥だ！」テストで100点を取ったのに激怒する父親…予想外すぎるその理由に読者は爆笑【作者に訊いた】
「何だこの通信簿は」と叱る父親。「我が家の恥だ！」そこまで言う理由がわかると...？5コマ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「名家の跡取り」を紹介しよう。
■高得点でもダメ？父親が大事にしていた“意外なもの”
物語は、父親が息子の通信簿を見て「なんだこの通信簿は！」と叱る場面から始まる。突然の剣幕に戸惑う息子は、「でも、テストはほとんど100点で…」と成績の良さを訴えるが、父親は「名家の跡取りに必要なのは、点数ではなく人徳だ！」と一蹴。その言葉をきっかけに父親の意外な価値観が明らかになり、物語は思わぬオチへと転がっていく。
また、作品が広く届いた理由については、「堅物な親父かと思いきや、実は善人で柔軟な考え方をしている、というギャップがウケたのかなと思います」と分析する。厳しさの裏にある親心と、それを冷静に受け止める息子の関係性が、多くの読者の印象に残ったようだ。
伊東さんは日々漫画を投稿し続けているが「毎日描いていても、何がヒットするかはいまだにわからない」と率直に語る。一方で、「投稿をルーティン化することで、計画的に作業できています。読者の反応はモチベーションに直結するので、いいねやリポスト、リプライをもらえると本当に励みになります」と、継続への思いも明かしてくれた。
親子の価値観のズレと、その先にある温かさを描いた本作「名家の跡取り」。気負わず笑える漫画を探している人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
