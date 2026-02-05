芳根京子、『めおと日和』で共演の和久井映見と“再会” 2ショット公開に「エモすぎです」「またお二人の姿が見られて嬉しい」
俳優の芳根京子が主演、本田響矢が共演したフジテレビ系の2025年4月期ドラマ『波うららかに、めおと日和』の公式SNSが4日、約2ヶ月ぶりに更新され、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』の授賞式に出席した芳根と、同作で共演した和久井映見との2ショットが公開された。
【写真】「エモすぎです」“永遠ポーズ”での2ショットが披露された芳根京子＆和久井映見
同作では、まるで親子のような“仲良し”の間柄を演じた2人。投稿では、「第50回 #エランドール賞 授賞式が行われ #芳根京子 さんが受賞されました おめでとうございます お祝いゲストには #和久井映見 さんが駆けつけてくださいました！久しぶりになつ美＆郁子の2ショットをお届けします」とのコメントとともに、落ち着いたブラックの衣装で仲良く“永遠ポーズ”をする2ショットが披露された。
この投稿にドラマファンからは「なつ美ちゃんと郁子さんエモすぎです」「放送終了して半年以上経った今でも輝き続ける作品ってすごい!!」「またお二人の姿が見られて嬉しいです」「京子ちゃんますますお綺麗に、、」「この2人が演じるなつ美ちゃんと郁子さんにもまた会えたら嬉しいなと密かに思っています！」など、多くの反響が寄せられている。
