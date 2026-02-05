元テレビ朝日社員の玉川徹氏が5日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。「テレビ全体のプロ」と絶賛する俳優を明かした。

このゲストは俳優の坂上忍。玉川氏は坂上について「本当、一度お会いしてみたかった」といい、「僕自身も“報道情報番組のプロ”だと思っているんですよ、一応は。だけど坂上さんは、報道情報に限らず、役者でもあり、バラエティーのタレントさんでもあり、で、情報番組のMCもされていた“テレビ全体のプロ”だと思っているんですよ」と熱弁した。

坂上は現在、動物保護活動にも力を入れており、現在の仕事の割合について「動物は15日、テレビ15日、完全に分けている。だから、どっちもアマチュアです」と笑った。

その上で、玉川氏は「僕がプロっていうからにはやっぱり実績というか、そういうふうなものが大事。で、テレビはなんだかんだ言って視聴率。申し訳ないけど、批判あるけど」としつつ、「『バイキング（MORE）』はずっと見ていました、ほぼ」と坂上がMCを務めていた情報トーク番組の名前を挙げた。

「なぜか『バイキング』は終わっちゃった。その後なんですよ、実は凄いなと思ったのが」と玉川氏。「『バイキング』の後の番組がMCがお休みになるときに、ピンチヒッターで坂上さんが出ることがあるんですよ。そうすると、視聴率が1％とか1・5％上がる。俺、テレビの人間だから数字見てますから」と指摘。「なんでむしろフジテレビはあの番組やめたんだろう？」と首を傾げた。