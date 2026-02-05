ベシアが球団施設で自主トレ

ドジャースのアレックス・ベシア投手が見せた“変貌”が話題となっている。ベシアは4日（日本時間5日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを公開。トレーニング姿で発見された風貌に、ファンからは「誰かと思ったら」などと、驚きの声が上がっている。

帽子を被り、ドジャースロゴが入った半袖Tシャツにショートパンツ姿でキャンプ施設に現れたベシア。逞しいボディ以上に目立ったのが、口元から顎にかけてたくわえられた「髭」の長さ。昨季に比べて量と長さが著しく増しており貫禄を感じさせる。

ベシアの姿を見たファンは、SNSで「ベシアの髭がー」「ヒゲ切ったクラインかと思ったらベシアでした」と反応していた。また、「復帰して活躍しているのを見るのは素晴らしい」「元気そうでなにより」と左腕の姿に安堵するコメントも見られた。

ベシアは昨季チーム2位の68試合に登板し、4勝2敗5セーブ、防御率3.02。ドジャースのブルペンを支えたが、ワールドシリーズ開幕直前の10月23日（同24日）に「深刻な家族の問題」を理由にロースター外となった。

その後、ベシアの愛娘スターリングちゃんの急逝が公表され、悲しみに包まれた。家族の死に直面した左腕だったが、12月下旬には自身のSNSでトレーニング動画を公開。“復活”に向けて一歩を踏み出していた。（Full-Count編集部）