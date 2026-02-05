5児の父・杉浦太陽、ミニスカ女装姿に驚きの声「完成度高い」「誰か分からなかった」
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優の杉浦太陽が2月4日、自身のInstagramを更新。女装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃんの夫「誰か分からなかった」衝撃のミニスカ女装姿
杉浦は「TBS系『神業チャレンジ』で、神メイクチャレンジでした みんな分かったかなw」とコメントし、2月3日放送のTBS系「THE神業チャレンジ」（毎週火曜よる7時〜）に出演した際に披露した女装姿を公開。ボブのウィッグをかぶり、クマがプリントされた薄紫色のパーカーから黒いミニスカートをのぞかせ、ハイソックスを履いた姿で様々なポーズをとった写真を複数枚投稿した。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗すぎる」「誰か分からなかった」「可愛すぎて二度見した」「完成度高い」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
