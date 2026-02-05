「カメラを止めるな！」ヒロイン・秋山ゆずき、第1子妊娠を発表 ふっくらお腹も披露「新たな家族が増える喜びを噛みしめて」
【モデルプレス＝2026/02/05】秋山ゆずき（32）が2月5日、自身のX（旧Twitter）にて第1子を妊娠したことを発表した。
【写真】結婚発表した「カメラを止めるな！」ヒロイン、左手薬指に指輪キラリ
秋山は「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ 私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と妊娠を報告。「日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています」と近況をつづり、「お仕事は体調と相談しながら、無理のない範囲で続けさせていただく予定です」と伝えた。
最後には「いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。今後とも、温かく見守っていただけましたら嬉しいです」と結んでいる。投稿では、ふっくらとしたお腹を撫でる秋山と夫との2ショットを披露している。
秋山は、1993年4月14日生まれ、埼玉県出身。2008年、「橋本柚稀」名義でジュニアアイドルとしてデビュー。2012年に「秋山ゆずき」に改名し、アイドルやモデル、女優など、多彩に活躍。映像作品のみならず、数々の舞台や朗読劇に出演し、演技の幅を広げていった。2017年、社会現象を巻き起こした映画「カメラを止めるな！」でヒロインを熱演。同作をきっかけに、大きな注目を浴びた。ドラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」（TBS系／2021）、「結婚できないにはワケがある。」（ABCテレビ／2021）、「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」（日本テレビ系／2021）、「記憶捜査SP3 新宿東署事件ファイル」（テレビ東京系／2025）などに出演している。プライベートでは、2025年12月6日に一般男性との結婚を発表した。
いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ
私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています。
日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを感じながら、新たな家族が増える喜びを噛みしめて過ごしています。
お仕事は体調と相談しながら、無理のない範囲で続けさせていただく予定です。
いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。今後とも、温かく見守っていただけましたら嬉しいです。
2026年2月5日
秋山ゆずき
◆秋山ゆずき、第1子妊娠を発表
◆秋山ゆずき、プロフィール
◆全文
