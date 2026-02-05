キンプリ永瀬廉、キスマイ玉森裕太が「1歩先にやってる」叶えたいこと告白
【モデルプレス＝2026/02/05】King ＆ Princeの永瀬廉が2月4日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。2026年に叶えたいことを明かした。
【写真】キンプリ永瀬、キスマイ玉森と共演で喜びの笑顔
「玉さんファンイベントやってるらしいじゃないですか」と公私ともに慕う先輩であるKis-My-Ft2の玉森裕太が1月26日・28日に大阪と東京で開催したイベントに触れた永瀬。「『喋ってるらしいで』みたいなのをマネージャーさんから聞いて、『1歩先に玉さんがやってる』って思った」と玉森のイベントの内容をマネージャーから聞いたそうで、「ざっくばらんに色々と話してたみたいで…。何気ない会話をウエーイってやりたい。これを2026年叶えていきたい」と今年の目標を語った。
さらに、「うち食洗機あるんですけど、その使い方をマスターしたい」という目標も口に。海外製だという食器洗浄機について「説明書も不動産会社からいただいてたんですけど、そういうのってちょっと見るのめんどくさい」と話し、「なんで必要かというと、グラス洗うのもめんどくさいなって。食洗機って料理とかついてたらある程度落とさなアカンけど、グラスってそういうのないやん。じゃあ楽やんっていうので、2026年は食洗機をマスターする」と意気込み、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
