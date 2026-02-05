きゅんきゅん止まらん！【3COINS】バッグにつけたい「激かわキーホルダー」

毎日使っているいつものバッグ、キーホルダーで可愛くアレンジすればガラッと気分が変わりそう。バッグのチャームデコは海外でも一大トレンドになっています。そこで今回は、リボンやハートなど思わずキュンとするようなデザインのキーホルダーをご紹介。甘めのデザインながら、上品なカラーや素材で大人も使いやすいアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップしました。お手頃価格でゲットできるので、ぜひ売り切れ前にチェックして。

「可愛い」がギュッと詰まったリボンキーホルダー

【3COINS】「ダブルリボンキーホルダー」\330（税込）

2つのリボンモチーフがセットになったキーホルダー。パール調のビーズが上品で、大人も使いやすそう。小さいリボンチャームはシルバーカラーのほか、クリアレッドとマットなブラックも揃っています。リボンはそれぞれ単体でもつけることができて、気分に合わせてアレンジが可能。シンプルなバッグも、キュートなリボンのキーホルダーをつけるとグンと華やかに見えるかも。

小物入れにも◎ ポケット付きのキーホルダー

【3COINS】「ボアハートキーホルダー」\550（税込）

冬ムード満点なもこもこ素材のキーホルダー。ぷっくりとしたハート型のフォルムで、バッグにつけるとキュートなアクセントに。ゴールドカラーのチェーンは高見えを後押し。裏面にはファスナーポケットがついており、ちょっとした小物の収納が可能。レッドのほか、アイボリーもラインナップ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M