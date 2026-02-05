”あったらいいな”が見つかる【アトリエ トゥモローランド】のバッグ & スカーフ

昨年スタートし、早くも注目を集めているウィメンズブランド【アトリエ トゥモローランド】。レザーグッズや、多彩なスカーフを取り扱うこのブランドは、世界中から厳選した素材を用い、【トゥモローランド】らしい美意識を余すことなくたっぷりと詰め込んで作られた唯一無二のコレクションです。デザイン性も実用性も兼ね備えたアイテムは、デイリーにもお仕事シーンにもピッタリ。ブランド立ち上げから携わっているバイヤーの「柏谷紗百合さん」にその魅力をたっぷりと伺いました。

トゥモローランドの世界観をエッセンスに作られたバッグたち

SHELL MINI バッグ\59,400

長年トゥモローランドの買い付けに携わるバイヤーの柏谷紗百合さん。昨今は円安の影響もあり、買い付けだけではトゥモローランドの雰囲気にあった素敵なものを気軽に手に取っていただけるような価格帯で提供しきれない部分も出てきたと言いいます。

「高くて品質の良いものはたくさんあるのですが、今は円安なので、買い付けですとどうしてもレザーアイテムの価格帯が上がってきてしまいます。提案したいことが思うようにできないというケースも出てきました。プライスも商品の良さもバランスが取れたものを作っていきたくて、【アトリエ トゥモローランド】が立ち上がりました」

細部までこだわって作ったアクセサリーのようなバッグ

LUNAバッグ\55,000

【アトリエ トゥモローランド】のバッグ制作は、自社のお洋服に合いそうなブランドからそのものを買い付けるバイイングとは大きく異なります。

「”SHELL MINI”や”LUNA”はアクセサリーのように持てる、女性の気分を高めるバッグを作りたいというところからスタートしました。

そして、デザインしたバッグが１番素敵に表現できる素材を、ゼロベースから探して形にしていきます」

「”LUNA”には手に吸い付くような滑らかなソフトレザーを使用しています。このバッグのイメージに合う上質な革を探していく中で、イタリアのレザーメーカーと出会いました。ソフトレザーを使用することで、肩にかけた時にも負担がかかりにくく身体に馴染む設計です」

ハンドルにあしらわれたゴールドチェーンは、ブレスレットとしても使用できるのだそう。日常使いにもパーティーシーンにも活躍してくれそうなミニバッグです。

「”SHELL MINI”は、女性らしい曲線的なデザインに仕上げています。冬コートにも、春トレンチにも映えるように、光沢感のあるイタリアスムースレザーで少し華やかさを出しました」

ミニサイズながらも収納力は抜群。レザーハンドルの他にも、付属のチェーンハンドルで肩掛けにしたり、ショルダーストラップで斜め掛けにもできる3WAY設計なのも嬉しいポイントです。

通勤スタイルにもぴったりなA4サイズの入るバケットバッグが登場

2月上旬から展開予定の“TETRA"は、上で紹介した2型に比べて大きめのサイズ感でビジネスシーンにぴったりなアイテムです。フロントのベルトのバックルのようなハンドルデザインがポイント。バックルのフォルムには【アトリエ トゥモローランド】のブランドロゴがさり気なく型取られているのだそう。

「ベルトは、身体の真ん中に来るアイテムでスタイリングのバランスを取ってくれるアイテムです。そのイメージから、このバッグもセンターベルトで仕上げました。

柔らかで上質なシボ革を使用し、トレンドレスでデイリーに使いやすいカラーをセレクトしています」

A4サイズが入り、たくさん荷物を入れても重くならないように設計されているので、ビジネスシーンにピッタリなアイテムです。内側はマイクロスウェードでリュクスな印象に。ショルダーバッグとしても持てる2WAYで、ジャケットスタイルにもお似合いのデザインが魅力です。

「デザインするバッグには”気が利いた要素”を入れるように心がけています。自分が使ってみてどう思うかという部分を大事にしているんです。なので、持ってみて軽かったり、サイドにスリットを入れてものを開けやすくものを出し入れしやすく設計していたり、バッグを作る際の細やかなテクニックもしっかりと取り入れるようにしています」

遊び心のあるスカーフをいつものスタイリングに効かせて

【アトリエ トゥモローランド】では上質なシルクスカーフも展開しています。スカーフは、トゥモローランドでも長年手がけている定番アイテムです。

トゥモローランドのショップスタッフさんは、スタイリングのエッセンスにスカーフを当たり前のように取り入れていきます。首元に結んだり、Tシャツの上に巻いて胸元で結んだり、ウエストベルトのように巻いたり……そのスタイリング方法も様々です。

今回、バイヤーの柏谷さんにもスカーフ２枚を使用したレイヤードスタイルを紹介してもらいました。2枚のスカーフをパンツに重ね、レザーベルトでウエストマークをしている新鮮なスタイリングです。

柏谷さんはスカーフのデザインも手掛けています。

「【アトリエ トゥモローランド】で展開するスカーフも、これまでと同じくシルクの生産地として名高いイタリア・コモで丁寧に作られています。

現在は縁をミシンで手早く仕上げるスカーフも増えていますが、【アトリエ トゥモローランド】では、昔ながらの1枚ずつ手巻きで縁をかがってぷっくりと仕上げていく職人技にこだわっています。

スカーフは自由度が高いアイテムだなと思っていて、クラシカルやフラワー柄をベースに、その時に気になる柄やシーズンムードを高めるカラーも取り入れながら、1シーズンでおよそ20型くらいをデザインしています。26年SSシーズンでは、ミュージックやダンス、フラワーというキーワードでデザインしたものを多数展開します。なので、クラシカルな柄にも少し動きを出し遊び心を加えています」

スカーフ初心者はタイスカーフがおすすめ

【アトリエ トゥモローランド】では、使い勝手の良い70cmサイズと大判の90cmサイズのスカーフ2型に加えて、タイスカーフも展開しています。

「タイスカーフは、バッグのハンドルにぐるぐると巻きつけてご使用いただいたり、首元にタイのように巻いていただいたり、ウエストベルトっぽく使っても良いですし、初心者の方にはスクエア型より使いやすいと好評をいただいています」

柄はもちろん、大人な配色にもこだわって作られたスカーフが、春のスタイリングを華やかに彩ります。

デザイン性の高さはもちろん、機能性にも価格帯にもこだわってお届けする【アトリエ トゥモローランド】のアイテムをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。