「ケリー・クラークソン・ショー」が年内に終了することが決定した。歌手のケリーは、子育てを「優先」するため、7シーズンにわたって司会を務めたトーク番組を降板することに決めたという。



【写真】離婚した亡き夫と 仲むつまじかったころ

子供たちの父親である元夫でマネージャーのブランドン・ブラックストックを昨年に亡くしているケリーは、インスタグラムにこうつづっている。「ロサンゼルスとニューヨークで、（『ケリー・クラークソン・ショー』の）最高のチームと仕事ができたことは、とても幸運でした」「7シーズンの間、本当に素晴らしい瞬間や番組がたくさんありました。最高のバンドとクルー、そして時間と人生を私たちと分かち合ってくれたすべての才能ある、刺激的な人々と共に働けたことに、私は心から感謝し、光栄に思っています。番組を支えてくれたすべてのファンの皆さん、そして常に力強く素晴らしいパートナーでいてくれたNBCにも、深い感謝の気持ちでいっぱいです」「これらすべてにより、この決断は簡単なものではありませんでしたが、今シーズンが私にとって最後の司会となります。この毎日のスケジュールから離れることにより、子供たちを優先することは、私たちの生活の次の段階へと進むにあたり、必要であり、正しいことだと感じるのです」



トーク番組は終了する一方で、音楽活動は継続するつもりだとしており、「ザ・ヴォイス」への出演も示唆している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）