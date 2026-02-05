発達した低気圧が通過する影響で、道内では今夜(5日)から雪が強まり、風も強まってふぶきや猛ふぶきとなる恐れがあります。日本海側では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。なお、札幌や新千歳空港周辺でも雪の強まる時間がありそうですが、極端な大雪にはならない見込みです。

今夜(5日夜)から明日(6日)にかけて猛ふぶきに警戒、大雪にも注意

明日6日(金)は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、気圧の傾きが大きくなるでしょう。通過後は冬型の気圧配置となって、上空には強い寒気が流れ込みます。





低気圧が近づく影響で、雪の降り出しは今夜からという所が多く、北海道の西半分の地域では局地的に降り方が強まるでしょう。発達した低気圧の通過に伴う雪のピークは今夜から明日午前中までで、道内の広い範囲で雪が強まり、普段雪の少ない太平洋側の地域でも、一気に積雪が増える恐れがあります。明日午後には太平洋側やオホーツク海側では雪がおさまって、天気が回復する所もありますが、日本海側などでは雪が続き、降り方や風の強まりやすい状態も続きそうです。明日朝からの24時間に降る雪の量は、日本海側(宗谷・留萌・上川・空知・石狩・後志地方)の多い所で、50cmとなります。また、7日も冬型の気圧配置となって日本海側では雪が強まりやすく、特に北部や空知地方を中心に、さらに雪の量が増える恐れもあります。また、発達した低気圧の影響で、全道の広い範囲で風が強まるでしょう。雪を伴って、ふぶきや猛ふぶきとなる恐れもあります。日本海側では明日6日は夕方にかけて、オホーツク海側の沿岸では夜のはじめ頃にかけて、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。

これから週末(7日8日)にかけて 札幌・新千歳空港周辺への影響は?

発達した低気圧の通過に伴い、札幌や新千歳空港周辺でも今夜(5日)遅くから明日の朝にかけては雪の強まる時間があるでしょう。明日予想される雪の量は、札幌周辺では10〜20cmくらいですが、札幌市中心部では10cmくらいと、大雪にはならない見込みです。新千歳空港でも、一時的な強まりはあっても大雪となることはないでしょう。

また、7日は西よりの風で、札幌や新千歳空港周辺には雪雲の入りにくい風向きとなります。そのため、雪は降っても量が多くなることはなさそうです。



ただ、8日頃には日本海の低気圧が南下する影響で、札幌周辺でも雪の強まる恐れがあります。低気圧の進路次第で雪の中心となる地域は変わるため、8日頃は最新の気象情報や交通状況に注意してください。

大雪にいつまで注意? 回復はいつ?

9日(月)には冬型の気圧配置が緩み、緩やかに高気圧が張り出してくるでしょう。北海道付近は、日本海側の雪もおさまって、太平洋側やオホーツク海側などで晴れ間の出る所が多くなる見込みです。

週明けには穏やかな天気となっていくとはいえ、数日間で雪の量が一気に増えるような日本海側などの地域では、なだれや落雪の危険があります。気象庁から発表される情報に注意しながら、外出の際は頭上に注意し、雪下ろしは2人以上で行うなど、安全への対策を徹底してください。