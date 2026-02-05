ファミリーマートにて、2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナルフード17種類が登場する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を開催。

人気キャラクター「mofusand」と初めてコラボした「ニャン者めし鋼」や、肉球の形をしたスイーツなどがバラエティ豊かにラインナップされます☆

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」2026

発売日：2026年2月10日（火）

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

ファミリーマートにて2月22日の“ねこの日”に合わせて実施されている、ねこモチーフのオリジナルフードが並ぶ「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」

2022年2月22日の「スーパーねこの日」をに合わせスタートし、2023年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として展開されています。

4回目となる2026年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現したフードに加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージが多数ラインナップ。

「ハイチュウ」「忍者めし鋼」など、人気お菓子とのコラボをはじめ、ねこ好きの方はもちろん、幅広い方々に楽しんでもらえる”ねこかわいい”17種類のスイーツなどが発売されます。

さらに毎年人気を博している「mofusand」とのコラボスイーツや、ヤマト運輸とのコラボオムレットが2026年も登場。

また、肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様で、”ねこの日”が楽しめるよう、人気が高い肉球をモチーフにした「肉球タルト」なども新たに発売されます。

ほかにも、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」さん描き下ろしパッケージも展開され、手に取った瞬間から“もふもふ”の世界観を楽しめるのもポイントです。

さらに期間中、ファミペイを提示して対象商品を購入することでスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンも実施。

見て楽しい、食べておいしい、そして“ねこの支援にもつながる”ファミリーマートならではの企画です☆

「mofusand」監修：肉球タルト（いちご&チョコ）

価格：248円（税込）

発売日：2026年2月10日（火）※沖縄県では2月13日（金）発売

販売エリア：全国

にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト。

タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードが入っています。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションした全3種類です。

※数量限定

「mofusand」監修：mofusand わっふれ〜む

価格：250円（税込）

販売エリア：全国

もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームを入れた「mofusand わっふれ〜む」

焼印は全10種類、オリジナルシールが全12種類から1枚がランダムで入っています。

12種類のうち1種類は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザイン。

「mofusand」とコラボレーションした全2種類のパッケージで登場します。

※数量限定

「mofusand」監修：mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー

価格：960円（税込）

発売日時：2026年2月10日（火）朝10時〜

販売エリア：全国

「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリー。

シリアルボウルのデザインは2種類から選べます。

※数量限定

「mofusand」監修：ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）

価格：195円（税込）

販売エリア：全国（北海道、沖縄県を除く）

2種類のにゃんこのかわいいお顔をかたどったおまんじゅう。

中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」です。

にゃんこたちを描いた2種類の「mofusand」コラボパッケージが用意されます。

※数量限定

「mofusand」監修：肉球印のもち入りどら焼き こしあん

価格：211円（税込）

販売エリア：全国

ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼き。

2種類のパッケージには、どら焼きに乗る姿やお茶を飲むにゃんこが描かれています。

※数量限定

「mofusand」監修：肉球すいーとぽてと

価格：198円（税込）

販売エリア：全国

2種類の「mofusand」コラボパッケージで展開される、かわいい肉球型のスイートポテト。

やさしいお芋の甘さが味わえるスイーツです。

※数量限定

「mofusand」監修：にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

価格：145円（税込）

販売エリア：全国

「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」は、かわいいにゃんこの顔型クッキー。

フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせた焼き菓子です。

満面の笑みを浮かべながらクッキーを頬張る姿と、パティシエになったにゃんこを描いた「mofusand」コラボパッケージに入っています。

※数量限定

「mofusand」監修：にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）

価格：178円（税込）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパック。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

「mofusand」監修：しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

価格：178円（税込）

販売エリア：全国（北海道を除く）

ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパン。

キャラメルクリームをサンドした、ちぎって食べやすいパンです。

尻尾でハートマークを作る、2種類の「mofusand」コラボパッケージもかわいい☆

※沖縄県では仕様と価格が異なります

「mofusand」監修：ハッピーニャーン

価格：186円（税込）

販売エリア：全国

とまらにゃい「コーンポタージュ」味に仕上げられた、しあわせなハート型のハッピーターン。

「mofusand」とのコラボパッケージは、つながるデザインで全4種類です。

※数量限定

「mofusand」監修：ラムねこハイチュウ

価格：257円（税込）

販売エリア：全国

「mofusand」コラボのパッケージ3種類で登場する「ラムねこハイチュウ」

かむほどに”しゅわぁ〜”とはじける、小さなラムネが入ったハイチュウです。

※数量限定

「mofusand」監修：ニャン者めし鋼 ピーチ味

価格：183円（税込）

販売エリア：全国

「mofusand」と「忍者めし鋼」がコラボした「ニャン者めし鋼 ピーチ味」

にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージデザインは全2種類です。

※数量限定

「mofusand」監修：午後の紅茶 おいしい無糖

価格：170円（税込）

販売エリア：全国

紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20％ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。

マカロンと共にデザインされたにゃんこパッケージ2種類が展開されます。

※数量限定

「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」さん監修：にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ

価格：248円（税込）

販売エリア：全国

「にゃんともおいしい」シリーズ初となる、濃厚なショコラテリーヌ。

猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんによる、くろねこが描かれた全4種類のパッケージにも注目です。

※数量限定

「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」さん監修：Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット

価格：2,220円（税込）

販売店舗：全国のファミリーマート5,923店

かわいいにゃんこたちに癒やされる「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」

猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さん描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせたスイーツです。

※数量限定

「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」さん監修：Coonyねこティッシュ 220組

価格：368円（税込）

販売エリア：全国

ピュアパルプ100%使用の、上質なボックスティッシュ。

ボックスは猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんデザインです。

ヤマト運輸 コラボレーション：クロネコのオムレット

価格：298円（税込）

発売日：2026年2月10日（火） ※沖縄県では2月13日（金）発売

販売エリア：全国

ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包んだ「クロネコのオムレット」

ヤマトグルーㇷ゚公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットがトッピングされています。

紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類です。

2025年に人気を博した「mofusand」デザインのホットスナック袋と、2026年は中華まん袋もにゃんこデザインに

展開開始日：2026年2月14日（土）〜順次

実施エリア：全国 ※中華まん袋のみ沖縄県を除く

キャンペーン期間中、ファミリーマート定番のホットスナック袋（ファミチキ袋）と、

中華まん袋が数量限定で登場。

ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインです。

※店舗によって開始日は異なります

※袋のデザインを選ぶことができません

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります

※店舗により取扱いのない場合があります

ファミリーマート限定「mofusand」オリジナルグッズなど豪華景品が合計222名に当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催

キャンペーン期間：2026年2月10日（火）〜2月23日（月）まで

応募期間：2026年2月10日（火）〜2月27日（金）まで

対象商品：ファミリ〜にゃ〜ト大作戦の「mofusand」コラボ全13種類

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入された方が参加できるスタンプ企画を実施。

「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たります。

mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ

当選人数：22名

「mofusand」のコラボアートを使用したマルシェバッグ。

ファミリーマートのホットスナックやパッケージ姿の、描き下ろしアートが使用されています。

222円分ファミマポイント

当選人数：200名

222円分ファミマポイントを、200名にプレゼント。

ファミリーマートでお得にお買い物ができます。

対象のアイスを2個同時に買うと「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえる

キャンペーン期間：2026年2月10日（火）AM10:00〜2月23日（月）まで

期間中、対象のアイスを2個ご購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施。

全4種類のデザインからいずれか1つがもらえます。

ファミマオンライン：”ふく（福）”と”癒し”を詰め込んだ「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」登場

価格：3,850円（税込）

予約期間：2026年2月10日（火）10:00〜2月23日（月）23:59

受取期間：2026年6月19日（金）〜7月2日（木）

※お渡し期間は変更となる場合があります

内容：

・ミニ抱きぐるみ（全長約40cm）

・もこもこマット（約55cm）

・クリアファイル（A4サイズ）

・めじるしチャーム（約5.4cm×4.3cm）

・HAPiNS公式オンラインショップ限定クーポン（500円割引）

雑貨ブランドHAPiNSが展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」をファミマオンラインにて発売。

ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズが詰め合わせてあります。

箱を開けた瞬間から“ふく（福）”と“癒し”を感じられる、特別なHAPPY BOXです。

余ったペットフードで“ねこへ恩返し”

設置期間：2026年2月10日（火）〜 3月2日（月）

回収・寄贈：2026年3月中旬

実施店舗

・福島黒岩店（福島県）

・川口猫橋店（埼玉県）

・入間扇町屋店(埼玉県)／入間市役所との連携により実現

・ムスブ田町店（東京都）

・渋谷キャットストリート店（東京都）

・千種猫洞通店（愛知県）

・猫屋町店（広島県）

・和歌山福島店(和歌山県)

・新宮湊店(福岡県)

売上寄付の対象商品：「ファミニャルBakery」「ファミニャルSweets」が対象

・肉球タルト（いちご＆チョコ）

・クロネコのオムレット

・肉球印のもち入りどら焼き こしあん

・肉球すいーとぽてと

・にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

・しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

・にゃんチパック （にゃあん＆ホイップ）

2025年約3,000食分のごはんを回収した「ファミリ〜にゃ〜ト ペットフードドライブ」を、店舗数を2倍にして2026年も実施。

ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒やしてもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、2025年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」が設置されています。

家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗に持参し、保護猫などの食事支援に役立てる取り組みです。

2025年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、多くの反響をいただき、全国の方々から合計「2,948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用されました。

2025年の反響を受け、2026年は実施を熱望された自治体やねこ好きの加盟店等店舗を拡大し、「ペットフードドライブボックス」を全国のねこにまつわる9店舗に設置。

寄せられたペットフードは、2025年に引き続き、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄贈し、各地の保護活動を実施されている団体に活用してもらいます。

さらに、キャンペーン商品の売上の一部を、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てます。

担当者の想い

2025年、「ねこの日」に合わせた新たな試みとしてスタートしたペットフードドライブ。

「いつも癒しをくれるねこたちへ恩返しをしたい」という私たちの想いに、想像を超える多くのお客様が共鳴してくださいました。

地域の保護団体様からは「命を繋ぐ大切な支援になった」、加盟店からも「お客様と一緒に地域貢献ができて嬉しい」という温かい声を多数いただいています。

この一歩が、お客様、加盟店、そして保護を必要とする動物たちの笑顔に繋がる確かな手応えを感じ、今年は実施店舗を拡大することを決意しました。

ファミリーマートから始まる支援が、一匹でも多くのねこたちの幸せな未来へと繋がることを願っています。

思わず写真に撮りたくなる、”ねこかわいい”スイーツやドリンク、お菓子などがラインナップ。

ファミリーマートにて2026年2月10日より開催される「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」の紹介でした☆

